Leipzig, Leipzig

Als die Sektdusche in der sonntäglichen Nachmittagshitze in geballter Form über den Centre-Court auf dem Augustusplatz niederging, war Olympiasieger Julius Brink (36) in Sicherheit. Der Beach-Boy von London 2012 – Gold gemeinsam mit Jonas Reckermann – sah dem nächsten TV-Job entgegen. Er wird in Glasgow für die ARD die European Championships als Experte begleiten. Nach Leipzig habe es ihn mal wieder hergespült.

„Ich bin häufiger hier, um RB-Spiele anzusehen“, erklärte Brink als großer Fan der Bullen und der Stadt. Zuvor schüttelte er kräftig die Hände der siegreichen Duos der Techniker Beach Tour, stimmungsvolle Station L.E. City. Lautstarke Matchbaaaaall-Time war zuletzt für Paul Becker und Jonas Schröder (Münster/Mainz). Das Duo setzte sich mit 2:1 (13:21, 21:17, 15:10) gegen die Zwillingsbrüder Bennet und David Poniewaz durch. Es war auf der diesjährigen Tour ihr vierter Erfolg. Hammermäßig die Leistung und der Aufschlag von Becker: 87,1 km/h. Dafür kassierte der 28-Jährige eine Sonderprämie von 500 Euro. Platz eins wurde mit 2500 Euro pro Team belohnt. Insgesamt gingen dank zahlungskräftiger Sponsoren 25 000 Euro Preisgeld an die Spielgemeinschaft.

Das dreitägige Beach-Festival, gern liebevoll Wanderzirkus genannt, zog 24 000 Zuschauer in seinen Bann. Das Wetter hatte alles drauf. Am Freitagabend Gewitter, tags darauf Gewitter und kräftiger Regen, Sonne sowieso. Ihren Viertelfinalsieg retteten am Sonnabend die Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und Elena Kiesling ins Trockene. Mit 2:0 bezwangen sie Constanze Bieneck/Antonia Stautz. Elite-Beacherin Walkenhorst aus Hamburg applaudierte dem Publikum auf der Tribüne. Immer und immer wieder kocht der Olympia-Triumph hoch, überall ist er Gesprächsthema. Hat sie nicht genug von der Geschichte? „Ich höre es tatsächlich gern aufs Neue. Auf der Tour haben wir viel Spaß“, sagte die gestern Drittplatzierte. Das Finale gewannen Anne Behlen/ Sarah Schneider (SV Lohhof) gegen die Favoritinnen Kim Behrens/Sandra Ittlinger (OSC Baden-Württemberg) mit 2:1 (21:16, 26:28, 15:5). Für die Lokalmatadorinnen Sandra Peter/Silvia Sperl (Neuseenland-Volleys Markkleeberg) war nach zwei 0:2-Niederlagen in der Hauptrunde das Heimspiel zu Ende. Für Platz 13 gab es 300 Euro plus 15 Ranglistenpunkte auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand.

Das beste Ergebnis aus Leipziger Sicht erkämpften Felix Glücklederer und Niklas Rudolf. Die Strandathleten mussten sich im Viertelfinale bei strömenden Regen den späteren Gold-Jungs Becker/Schröder 0:2 geschlagen geben. Der Frust tropfte langsam ab. „Klar sind wir ein bisschen enttäuscht. Aber das war ein saustarkes Team, und unsere Leistung nicht schlecht“, resümierte Rudolf, der zugleich ein großes Kompliment an die Ballkinder und Helfer loswerden wollte. Moritz (9) und Antonia (11) von den L.E. Volleys strahlten an seiner Seite.

Was bleibt vom Sandstrand in Leipzig? Der körnige Untergrund wird laut Ausrichterin Maud Glauche wieder verteilt an Beach-Adressen der Stadt. Für einen neuerlichen Stopp der nationalen Tour 2019 im Anschluss an den Sachsenbeach gibt es hörbare Signale. Und der nächste Volleyball-Hit liegt so nah. Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes warb vor der Siegerzeremonie für das Länderspiel Deutschland gegen Brasilien am 7. September in der Arena (19 Uhr).

Von Kerstin Förster