Feuerwerk der Turnkunst 2018 hält Publikum in der Arena Leipzig in Atem

Leipzig. Immer wieder Neues, wie gehabt Adrenalin und Gänsehaut – das „Feuerwerk der Turnkunst“ am Mittwochabend in der Arena Leipzig war auch in achter Auflage spektakulär und gefühlsbetont zugleich. 6500 Zuschauer erlebten ein hochkarätiges Ensemble mit nationalen und internationalen Gästen, die das Motto „Aura“ individuell verkörperten, am Trapez, Schwingrad oder Schleuderbrett ihre Darbietung zündeten.

Das Zusammenspiel in der Welt der Bewegungskünste klappte vom ersten Takt weg imposant. Die regionale Ouvertüre lieferte der Turn- und Gymnastikclub Leipzig. Die exzellente Übung der in Weiß gekleideten Mädchen vereinte tänzerisch kraftvolle Energie mit eleganter Ausstrahlung und wurde am Balken und mit Handgeräten ins Licht gesetzt.

6500 Zuschauer bestaunten das Feuerwerk der Turnkunst in der Arena Leipzig. Unter dem Motto "Aura" mit dabei war auch Ausnahmetalent Andreas Toba. Foto: Christian Modla Zur Bildergalerie

Beste Werbung für die Turn-Zunft generell machte der Schweizer Comedian und Zauberkünstler Erwin, der charmant durchs Programm führte. „Wenn Turnen einfach wäre, hieße es Fußball“, wusste der Moderator und traf damit gewaltig den Nerv der Fans. Trommelwirbel zum Finale.

Verbindliche Zugabe: Unter dem Titel „Connected“ kommt die Feuerwerk-Show am 16. Januar 2019 in die Arena.

Kerstin Förster

