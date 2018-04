Leipzig

13 Siege, acht Niederlagen: Die jungen Handballerinnen vom HC Leipzig haben sich in der 3. Liga Ost etabliert. Der einstige Bundesligist, der im Juli 2017 Insolvenz anmelden musste, steht vor dem letzten Saisonspiel am Sonnabend (17 Uhr) bei der TSG Eddersheim auf Tabellenplatz sieben. „Es wäre sogar mehr drin gewesen“, meinte Präsident Rainer Hennig am späten Donnerstag bei einem Sponsorentreffen.

Aufstieg im Blick

Das Ziel, sich sportlich und finanziell zu konsolidieren, habe der Club auf jeden Fall erreicht. Die Einnahmen hätten sich gut entwickelt, die Ausgaben in Grenzen gehalten. „Wir werden die Saison in etwa bei ,Plus-Minus-Null‘ abschließen“, prognostizierte der Vereinschef, der sich vor allem über die Zuschauerresonanz hocherfreut zeigte. Im Schnitt seien 450 bis 550 Fans in die Brüderstraße geströmt. Trainerin Marion Mendel: „Es war ein hartes Jahr. Trotzdem ist der Aufstieg in der nächsten Saison unser großes Ziel.“

Wirtschaftsbeirat und Kunstwerk

Um sich transparenter aufzustellen, legte der HCL den Grundstein für einen Wirtschaftsbeirat. „Mit diesem wollen wir unsere Sponsoren aktiv in die Vereinsarbeit einbinden“, erklärte Hennig. Demnach soll das Gremium aus vier Arbeitsgruppen bestehen, in denen jeweils ein Präsidiumsmitglied vertreten ist. Wann der Beirat erstmals zusammentritt, blieb offen. Zudem wurde ein von dem Künstler Michael Fischer-Art speziell für den HCL gestaltetes Kunstwerk präsentiert. Wer den Verein unterstützen will, kann dieses für knapp 300 Euro erwerben. Es gibt insgesamt 79 Exemplare.

Von Matthias Klöppel