Leipzig

Die Handball-Bundesliga passt zur neuen Saison die Anwurfzeiten am Sonntag an. Das Topspiel wird statt 15 Uhr nun bereits um 13.30 Uhr angepfiffen. Die restlichen Spiele beginnen um 16 Uhr und nicht mehr um 12.30 Uhr. „Hier haben sich die Vereine eingebracht und es war ein konstruktives Miteinander mit Sky und der HBL“, sagte DHfK-Manager Karsten Günther. Die Veränderung wurde am Donnerstag auf der Ligatagung mitgeteilt.

Hintergrund: Viele Vereine in der Liga haben Probleme mit ihren Hallen. Die Multifunktionsarenen werden häufig am Samstag für andere Veranstaltungen genutzt. Die Zeit für den Umbau sei schlichtweg zu knapp, so Günther. Allerdings hatten in der abgelaufenen Spielzeit auch viele Fans mit dem ungewohnten Mittagstermin gefremdelt.

Für den SC DHfK sind somit Überschneidungen mit RB denkbar. Sollten die Roten Bullen ebenfalls am Sonntag spielen, dann könnten sie um 15.30 Uhr beginnen.

Am Donnerstag wird bei den Handballern wie gewohnt um 19 Uhr mit den Partien begonnen. Neu bei Sky: Auch die Spiele in der Woche werden zur neuen Saison in einer Konferenzschaltung übertragen. Alles 306 Spiele werden zudem auch live als Einzelpartien gezeigt. Der SC DHfK startet am ersten Spieltag mit einem Heimspiel gegen Stuttgart.

Von Matthias Roth