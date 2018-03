Handball: Prokop nominiert Kader – Stammspieler machen weiter

Leipzig. Mit zwei Spielern des SC DHfK tritt die deutsche Handball-Nationalmannschaft am 4. April in Leipzig und am 7. April in Dortmund gegen Serbien an. Bundestrainer Christian Prokop hat Philipp Weber und Niclas Piezczkowski in sein Aufgebot berufen. Klar ist damit auch: Bastian Roscheck und Maximilian Janke bekommen zunächst keine neue Chance in der Auswahl.

Mit Spannung wurde die Nominierung erwartet. Hauptfrage: Bleiben alle Stammspieler nach der verpatzten Europameisterschaft und der wochenlangen Diskussion um Prokop bei der Stange? Die Antwort: Es hat niemand zurückgezogen. Der Bundestrainer vertraut somit Uwe Gensheimer, Patrick Wienczek und Co. für die Zukunft. Auch der bei der EM am Anfang nicht berücksichtigte Finn Lemke steht im Kader.

In der vergangenen Woche hatte Prokop nach dem Pokalspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den SC DHfK Leipzig auch noch einmal lange mit Hendrik Pekeler in der SAP Arena gesprochen. Offenbar mit Erfolg: Auch der Kreisspieler aus Mannheim macht in der Nationalmannschaft weiter.

In den Krisenwochen während und nach der EM hatten mehrere Spieler intern mit einem Rücktritt gedroht. Prokop und Vertreter des Deutschen Handballbundes (DHB) führten zahlreiche Einzelgespräche und warben um Vertrauen für die Zukunft. Der DHB beendete Mitte Februar schließlich die Personaldebatte um den Bundestrainer und sprach dem 39-Jährigen das Vertrauen für die Zukunft aus. Zuvor hatte er in letzter Minute auch noch Rückendeckung aus der Liga bekommen.

„Wir freuen uns sehr auf dieses reizvolle Doppel-Länderspiel gegen Serbien und auf eine tolle Kulisse. Wir wollen unsere Fans begeistern und die Vorfreude auf die Heim-WM 2019 schüren“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain HB/FRA), Matthias Musche (SC Magdeburg)

Rückraum links: Steffen Fäth (Füchse Berlin), Julius Kühn (MT Melsungen), Finn Lemke (MT Melsungen)

Rückraum Mitte: Simon Ernst (VfL Gummersbach), Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Steffen Weinhold (THW Kiel), Fabian Wiede (Füchse Berlin)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tim Hornke (TBV Lemgo)

Kreis: Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel)

Von Matthias Roth