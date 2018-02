Heimkomplex hält an: Wieder Niederlage für Leipziger Icefighters

Leipzig. Der Negativrekord aus der Icefighters Saison 10/11 ist geknackt: Fünf Niederlagen in Serie, das gab es für die Eiskämpfer noch nie in der Vereinsgeschichte. Seit Freitagabend ist es geschichtsträchtig. Die Exa Icefighters Leipzig und ihre Pechsträhne in der heimischen kw-Rent Eisarena ziehen weiter gemeinsam ihre Kreise. Auch das Spiel gegen den Tabellennachbarn Füchse Duisburg ging vor gut 1100 Zuschauern mit 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) verloren.

Die Gäste gingen nach gut acht Minuten mit dem ersten gefährlichen Versuch in Führung. Coach Sven Gerike hatte eine schnelle Erklärung parat: „Wir waren etwas zögerlich und ängstlich zu Beginn.“ Doch dann zeigten die Icefighters ein bärenstarkes Drittel. Dimitri Komnik (10.) und Hannes Albrecht (17.) im sehenswerten Alleingang drehten das Match. „Wir haben richtig gewackelt in den zweiten zwölf Minuten des ersten Drittels“, gestand Gästecoach Frank Petrozza.

Doch Duisburg fing sich im zweiten Drittel und konnte mit einem starken Powerplay-Treffer von Schmitz (32.) ausgleichen. Wieder unentschieden zur Pause – ein schlechtes Omen wie in den Heimspielen zuvor? Ja. David Cespivas 2:3 konnte Hannes Albrecht noch 46 Sekunden später mit dem Ausgleich beantworten. Aber der Siegtreffer und gleichzeitig großer Nackenschlag 47 Sekunden vor dem Ende von Thomas Ziolkowski sollte die Heimpleite besiegeln. Die Fans waren sauer auf den Schiedsrichter, die Mannschaft geknickt.

Es klingt nach Durchhalteparolen, doch Gerike gibt sich weiter kämpferisch: „Wir werden wieder zurück kommen. Das Heimrecht ist für mich nur wirtschaftlich wichtig. Wir sollten nicht zu viel auf die Tabelle schauen.“ Seine Mannschaft hat nun drei Tage Pause, „dann wollen wir uns das Selbstvertrauen wieder zurück holen und für die heiße Phase bereit sein.“

Martin Bergau