Rostock

Auch das noch: Nach zwölf Siegen in Serie gegen die Rostock Piranhas ist auch damit Schluss. Die Exa Icefighters Leipzig unterlagen gestern in einem eminent wichtigen Match mit 3:5 (1:0,0:2,2:3) den Rostock Piranhas. Für diese Partie wirbelte Cheftrainer Sven Gerike das Lineup kräftig durch. Schon beim ersten Wechsel der erste Schock. Michal Velecky verletzte sich bei einem Check und musste zur Schlüsselbein-Kontrolle ins Krankenhaus.

Die Raubfische diktieren das Geschehen, einzig Benedict Roßberg hielt Leipzig im Spiel. Verblüffend: Leipzig schießt das Führungstor per Konter von Antti Paavilainen (11.). Im Mitteldrittel weiter die Piranhas besser. Ex-Icefighter Piehler und Bezouska drehen das Match. Erst im Schlussdrittel sind die Eiskämpfer hellwach. Damian Schneider arbeitete die Scheibe über die Linie, Patrick Fischer dreht das Momentum kurz später mit einer feinen Einzelaktion. 2:3 für die Sachsen – das sollte reichen. Denkste. Dank individueller Fehler verspielte das Gerike-Team sinnlos Punkte.

Drei Rostocker-Treffer in Serie besiegeln die fünfte Pleite in Folge. Velecky kommt gegen Ende auch zurück – Verdacht auf Schultereckgelenksprengung. Das Saisonaus droht. Auf Halle am Sonntag freuen sich wahrlich nur noch die kühnsten Optimisten...