Icefighters Leipzig gewinnen nach Verlängerung

Taucha. Spiel eins der Oberliga-Playoffs: Die beiden Playoff-Monster der letzten beiden Jahre duellieren sich. Die Exa Icefighters Leipzig gegen die ERC Bulls Sonthofen. Über 1200 Zuschauer sahen am Freitagabend in Taucha ein Drama bis zur 71. Minute ging. In der Verlängerung eines denkwürdigen Matches triumphierten die Sachsen 4:3 (2:0, 0:3, 1:0).

Die Vorzeichen der letzten Jahre sollten nicht lügen. Es entwickelte sich eine dramatische Begegnung. Den besseren Start an Chancen hatten die Gäste. Der eigentlich treffsichere Kyle Just stand frei vor Goalie Roßberg, schoss aber über den Kasten. Später hatten die Eiskämpfer bei einem Pfostentreffer der Gäste Glück.

Dann der erste Einschlag: Michal Velecky düpierte Bulls-Goalie Patrick Glatzel im kurzen Eck – 1:0 (9.). Nur eine Minute später stand das Tauchaer Tollhaus Kopf. Erek Virch zog von der blauen Linie ab. Die Scheibe rutschte Keeper Glatzel durch – es steht 2:0. Dann musste Leipzigs Weber mit einer Fünf-Minuten-Spieldauer-Strafe vom Eis, der zurückgekehrte Marvin Miethke musste einspringen und zusätzliche Eiszeit schrubben.

Das zweite Drittel ging klar an die Gäste, deren starke Powerplay-Statistik bestätigte sich. Das gute Überzahlspiel brachte die Gäste 3:2 in Front. Die Fans der Icefighters haderten mit dem Schiedsrichter, der nur Strafen bei den Sachsen sah.

Im Schlussdrittel warf Leipzig alles nach nach vorne – manchmal zu hektisch. In der 49. Minute stand Dominik Patocka am rechten Pfosten goldrichtig – das war der umjubelte Ausgleich im wahren Thriller. Die Entscheidung wurde in die Overtime vertagt. Dort waren die Allgäuer griffiger. Leipzig vergab wieder ein Powerplay. Doch dann kam die 71. Minute: Glatzel lenkte einen Schuss in die Mitte ab und Hildebrand tunnelte ihn.

Das Zelt in Taucha bebte – der K.o. für die Bulls im wichtigen ersten Duell. Damit haben die Icefighters im zweiten Match Oberwasser - dieses findet am Sonntag (18 Uhr) in Sonthofen statt. Auf Spiel Nummer drei am Dienstag (19 Uhr) können sich wiederum die Leipziger Fans freuen.

Insgesamt tat sich zum Playoff-Start der Norden mit drei Siegen in acht Partien gegen den Süden sehr schwer. Die formstarken Hallenser und die Hannover Scorpions konnten den Heimvorteil nicht nutzen.

Von Martin Bergau