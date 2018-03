Icefighters: Zehn Spiele innerhalb von 24 Tagen möglich

Leipzig. Die Ansage von Icefighters-Coach Sven Gerike war klar: 24 Stunden durften sich seine Jungs über das Finale furioso mit dem 7:3-Sieg gegen Essen zum Abschluss der Meisterschaftsrunde und Platz drei freuen, danach galt alle Konzentration dem nächsten Gegner.

Die 24 Stunden waren am Montagabend rum, ab sofort wird also über den ERC Sonthofen gesprochen, Sechster der Oberliga Süd und Achtelfinalgegner der Leipziger in der Best-of-5-Serie. Sonthofen bedeutet: Eine verdammt lange Auswärtsfahrt (580 Kilometer) und ein (zwei?) Spiel(e) in der schnuckeligen Eissporthalle Sonthofen mit 2200 Zuschauerplätzen. Sonthofen bedeutet auch ein Wiedersehen: Mit Daniel Rau, der in Leipzig einer der Publikumslieblinge und 2015 ins Allgäu gewechselt war. Mit Goalie Patrick Glatzel, der als Torhüter der Saale Bulls Halle in Erinnerung sein dürfte. In Sonthofen wechselt er sich mit Jennifer Harss, Torhüterin der Frauen-Nationalmannschaft, ab. Star des Teams ist der Kanadier Christopher Stanley, der 48 Scorerpunkte in 46 Spielen sammelte.

Los geht’s für die Exa Icefighters am Freitag daheim in Taucha, Sonntag steigt das Match in Sonthofen, am Dienstag wird wieder in Taucha gespielt. Angesichts der langen Busfahrt dürfte das Interesse groß sein, die Serie schon nach drei Spielen zu beenden – mit drei Siegen natürlich. Gelingt das, notfalls auch nach Spiel vier (Freitag/auswärts) oder gar fünf (Sonntag/daheim), geht es im Viertelfinale weiter. Die Viertelfinalteilnehmer werden nach der Platzierung der Meisterrunde gerankt, diesmal gilt Nord vor Süd. Gewinnen alle Favoriten ihre Achtelfinals, wären die Starbulls Rosenheim der nächste Gegner.

Doch soweit ist es noch lange nicht – im Fokus steht seit Montag, 20 Uhr, der ERC Sonthofen. Sollte es da über die „volle Distanz“ von fünf Spielen gehen und im Viertelfinale ebenfalls, bestreiten die Icefighters innerhalb von 24 Tagen zehn Spiele. Mehr Eishockey geht nicht.

Uwe Köster