Icefighters müssen sich nach gut 62 Minuten den Saale Bulls Halle 3:4 geschlagen geben

Rückstand weckte Halle auf

Taucha. Die Icefighters gingen früh in Führung. Antti Paavilainen ließ den Tauchaer Hexenkessel nach 96 Sekunden brodeln. „Ich habe offensiv zu Beginn nur Leipzig gesehen, da sind sie eine der besten Mannschaften“, gestand Gästetrainer Dave Rich und hatte nur eine Forderung an seine Jungs: „Ja nicht das zweite Tor kassieren.“ Der Rückstand weckte Halle auf. In Überzahl nagelte Kapitän Kai Schmitz einen Schuss an die Latte, kurze Zeit später rettete Eric Hoffmann im Liegen. Der Ausgleich lag in der Luft, doch die Fans feierten ihren Torwart. Leipzig befreite sich und wurde wieder tonangebend. Die finalen Pässe funktionierten auf beiden Seiten nicht mehr.

Spielerisch gutes Derby

Der zweite Abschnitt war ein Auf und Ab mit packenden Szenen. Die Eiskämpfer vergaben vielversprechende Kontersituationen, scheiterten doppelt im Zwei-gegen-Eins-Konter am Ex-Leipziger Patrik Cerveny. „Leipzig ist wieder in Schwung gekommen. Das ist hier ein schwieriges Pflaster, aber wir kamen zum Glück zum Ausgleich“, freute sich Rich. Maximilian Spöttel glich nach fast einer halben Stunde für die Gäste aus. Er krönte einen tollen Pass von Philipp Gunkel.

Der Derbyfight nahm seinen Lauf. Leipzigs Geschäftsführer André Krüll: „Das war spielerisch von beiden das beste Derby seit langer Zeit ohne Nicklichkeiten.“ 1:1 nach 40 Minuten, das Schlussdrittel beginnt mit Leipziger Überzahl. Die Scheibe lief nicht so flüssig wie am Freitag in Hannover. Die Gäste waren nun unglaublich effektiv und zogen 3:1 davon. Schon wieder stand das Team von Sven Gerike mit dem Rücken zur Wand. Doch die Icefighters verdienten sich redlich ihren Punkt. Paavilainen stellte auf 2:3. „Das Tor von Leipzig fiel zu früh. Sie haben uns dann verdient einen Punkt geklaut“, sagte Rich. Hannes Albrecht glich 40 Sekunden vor dem Ende zum 3:3 aus, Halles Fans waren konsterniert.

"Eine Scheibe zu wenig"

„Wie wir zurückgekommen sind, das war heute sehr stark. Ich bin stolz auf meine Jungs. Nach dem Schussverhältnis hätten wir mehr verdient gehabt“, sagte Gerike und gratulierte gleichzeitig dem Gegner zum Siegtreffer nach gut 62 Minuten.

„In der Verlängerung hatten wir einfach die Scheibe zu wenig. Die Köpfe wurden auf eine harte Probe gestellt und die Jungs haben sie bestanden, auch ohne den Sieg. Nun freuen wir uns auf einen starken Gegner am Dienstag in Tilburg“, so Gerike. Am Ende gingen beide wie Sieger nach Hause – Halle feierte den ersten Derbysieg in Taucha nach gut zwei Jahren.

Martin Bergau