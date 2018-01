Icefighters überzeugend – Special Teams funktionieren wieder

Hannover. Der erste Dreier in 2018, sprich volle Punktzahl, ist perfekt. Die Exa Icefighters Leipzig boten gestern Abend in der Wedemark ihre beste Leistung der letzten Wochen und gewannen verdient mit 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) bei den gastgebenden Hannover Scorpions. Der Weg zum Auswärtssieg ging diesmal ausgerechnet über die zuletzt angezählten Special Teams. Ohne den kurzfristig erkrankten Stephan Tramm brachte Kapitän Florian Eichelkraut seine Mannschaft in Front (7.).

Die Scorpions stachen prompt zurück, ebenfalls in Überzahl. Sachar Blank der Schütze. Vorher vergab Patrick Fischer kläglich ein Unterzahlbreak. Es brannte folglich mehrfach lichterloh vor dem Gehäuse von Schlussmann Eric Hoffmann. Die Abwehr und vor allem das starke Penalty-Killing hielten beim Unterzahl-Festival dem Druck der Einzelkönner von Hannover stand.

Das zweite Drittel spannend. Beide Teams mit guten Torabschlüssen. Björn Bombis schoss das 2:1 bei angezeigter Strafe (35.). Die Icefighters ergaben sich nicht, blieben ihrem besten Jahresspiel treu und erneut in Überzahl klingelte es. Jakob Weber sein Versuch ging an Freund und Feind vorbei. (37.).

2:2 zur zweiten Pause, wer hat die besseren Nerven? Es waren die Sachsen. Mit einem Doppelschlag von Antti Paavilainen und Florian Eichelkraut (klassisches Kontertor) bogen die Eiskämpfer auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer von Sebastian Lehmann zum 3:4 kam zu spät – Dominik Patocka versenkte ins leere Tor zum umjubelten Dreier.

Die Icefighters nehmen Fahrt auf. Die Siegesserie von Sonntagsgegner Halle ist jäh gestoppt. 1:2 verloren die Bullen in der Overtime gegen die Hannover Indians. Leipzig punktgleich dank des besseren Torverhältnisses vorn auf Platz zwei. Das wird ein packendes Derby im Tauchaer Hexenkessel!

Von Martin Bergau