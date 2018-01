Icefighters zurück in der Erfolgsspur – 2:1-Sieg in Duisburg

Duisburg. Da sind sie – die ersten Punkte im Jahr 2018 für Leipzigs Kufencracks. Zwei Tage nach der großen Fanaktion landeten die Exa Icefighters Leipzig am Freitagabend beim „Krisengipfel“ in Duisburg den Befreiungsschlag. Beim Tabellennachbarn gelang den Eiskämpfern ein 2:1-Sieg nach Penaltyschießen. Wie schon beim letzten Punktgewinn, ebenfalls gegen Duisburg, stand Eric Hoffmann im Gehäuse der Sachsen.

Zu Beginn sahen sich die Leipziger oft in Unterzahl, später Duisburg. Tore fielen im ersten Durchgang jedoch keine. „Die Verunsicherung war noch zu spüren bei zwei Wechselfehlern“, so Geschäftsführer André Krüll, der später „mehr Sicherheit aufkommen“ sah. Im zweiten Abschnitt brachte Michal Velecky Leipzig in Führung. Im letzten Drittel drängten die Füchse und kamen zum 1:1. Trotz Chancen auf beiden Seiten gab es eine gerechte Punkteteilung nach 60 Minuten, auch die Verlängerung blieb torlos.

Das Shoot-Out musste entscheiden. Nach drei Schützen hatten beide je einmal getroffen. Dann legte Velecky für die Gäste vor – Hoffmann hielt den Duisburger Versuch. Der erste Penaltysieg nach über zwei Jahren war in trockenen Tüchern. André Krüll atmete auf: „Die schwierige Situation hat man beiden Teams angemerkt. Das Spiel war daher nicht schön, aber sehr intensiv – und der Sieg brutal wichtig für die Jungs.“

Am Sonntag könnten die Exa Icefighters mit drei Punkten gegen die Hannover Indians gar auf Platz zwei zurückkehren. Der Letzte der Meisterrunde gastiert 17 Uhr in der Tauchaer KW-Rent Eisarena.

Martin Bergau