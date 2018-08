Leipzig

Eine Woche Klasse-Tennis bei den Leipzig Open erlebte am Sonntag vor voll besetzten Tribünen auf der Anlage des LTC 1990 mit sehenswerten Endspielen die Krönung. Bei der fünften Auflage des mit 25 000 Dollar Preisgeld dotiertem ITF-Turniers der Damen gab es den zweiten russischen Sieg. Für den sorgte die 21-jährige Moskauerin Varvara Flink, die sich gegen die ein Jahr ältere und leicht favorisierte Österreicherin Julia Grabher überraschend klar mit 6:3, 6:3 durchsetzte.

„Ich bin total glücklich über diesen Sieg gleich bei meiner ersten Teilnahme bei diesem tollen Turnier. Es ist mein bisher größter Erfolg“, jubelte Flink zu recht. Im Halbfinale hatte sie mit der Ukrainerin Valeriya Strakhova die Leipzig-Open-Siegerin von 2015 ebenfalls sicher mit 6:3, 6:1 ausgeschaltet. Durchaus möglich, dass Varvara Flink schon ab kommender Saison eine „Sächsin“ ist. „Ja, ich möchte sehr gern für Blau-Weiß Dresden-Blasewitz in der zweiten Bundesliga spielen“, bestätigte Varvara Flink, was während der Woche auf der Anlage im Sportforum gemunkelt wurde.

Indes scheiterte Julia Grabher, die zuvor das österreichische Halbfinal-Duell gegen Barbara Haas überraschend mit 6:2, 6:3 gewonnen hatte, in Leipzig zum zweiten Mal im Endspiel an einer Russin. 2016 stand sie ebenfalls im Finale und unterlag der damals 16-jährigen Olesya Perwuschina hauchdünn 6:7, 6:3, 5:7. „Natürlich bin ich enttäuscht, obwohl es diesmal relativ klar war“, meinte sie danach. In Österreich spiele Damen-Tennis derzeit nur die zweite Geige hinter dem alle überstrahlenden Dominic Thiem. „Barbara Haas und ich als die derzeit besten Spielerinnen des Landes werden zwar gefördert, aber sehr gering. Leipzig ist in jeder Hinsicht einsame Klasse“, so Julia Grabher. Das Doppel gewann das rumänisch-ukrainischen Duo Christina Dinu/Ganna Poznikhirenko.

Bei der 20. Auflage der Internationalen Sächsischen Meisterschaften, die ebenfalls im Rahmen der Leipzig Open stattfanden, wurden neue Namen in die Siegerliste eingetragen. Im Herren-Einzel rang der 23-jährige Constantin Schmitz (TSV Schott Mainz) den für Dresden-Blasewitz spielenden Tschechen Michal Franek (29) mit 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) nieder. Bei den Frauen kam Lena Ruppert (19/TC Amberg) zu einem Abbruchsieg gegen Petra Krejsova.

Nach dem von Lena Ruppert mit 6:1 gewonnenem ersten Satz musste die für Dresden-Blasewitz spielende Tschechin wegen einer Rückenverletzung aufgeben. Andrea Fischer (Leipziger SC), die im Hauptfeld in Runde eins an Alia Lex (TC Zwiesel) gescheitert war, errang einen Achtungserfolg. Denn die Sachsenmeisterin beendete die Nebenrunde durch den 6:2, 3:6, 6:2-Sieg gegen Birte Langenstein (20/Zuffenhausen) als Siegerin und bekommt als Lohn reichlich Punkte für die deutsche Rangliste.

Üppige Glückwünsche erhielt das beste Doppel beim Wirtschaftsturnier am Sonntag. Matthias Rothe und Mike Steffen (ImPlan) wurden von LVZ-Geschäftsführer Björn Steigert, IHK-Präsident Kristian Kirpal sowie Sparkassen-Sprecher Frank Steinmeyer geehrt.

Von Rolf Becker