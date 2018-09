Leipzig

Einmal Chemnitz und zurück hieß es am Mittwoch für Pauline Schäfer (21) und ihren Freund Andreas Bretschneider (29) – in Leipzig übten sich die deutschen Turn-Asse in werbewirksamen, aber auch nachdenklichen Botschaften für das Heimspiel am Wochenende in der Arena.

„Wir wollen positive Schlagzeilen für das Bundesland schreiben, nachdem es in der letzten Zeit viele negative Nachrichten gab“, erklärte der Olympia-Team-Siebte Bretschneider, gebürtiger Berliner mit Heimstatt Chemnitz. Seine Weltmeister-Partnerin Pauline stammt ursprünglich aus Saarbrücken, hat aber längst die Liebe zu Sachsen entdeckt. Das Duo sieht dem nationalen Titelkampf mit entscheidender WM-Qualifikation motiviert entgegen. Aber: Körperliche Handicaps machen den Gerätekünstlern zu schaffen.

Gemischte Gefühle

Pauline Schäfer hatte sich bei der ersten WM-Quali vor zwei Wochen in Stuttgart am Sprunggelenk verletzt. Gemischte Gefühle herrschen vor dem Leipzig-Auftritt. „Ich bin gewillt zu turnen und würde gern den Mehrkampftitel holen. Entscheidend wird sein, ob mein Fuß das mitmacht, ob sich das Risiko lohnt“, sagte die Sportsoldatin, die schon durch die Trennung von ihrer Chemnitzer Trainerin Gabi Frehse unruhige Zeiten erlebt(e) (LVZ berichtete). Ein Fragezeichen steht auch hinter Sophie Scheder (21), Olympia-Dritte am Stufenbarren 2016. Die Chemnitzerin hat sich am Knie verletzt.

Andreas Bretschneider hat Rücken. Nichtsdestotrotz will er sich vor Heimpublikum mit eigenem Fan-Klub nachdrücklich für die WM-Riege empfehlen. In Stuttgart hatte er sich neben Lukas Dauser, Marcel Nguyen (beide Unterhaching), Nils Dunkel (Erfurt) und Andreas Toba (Hannover) in den Fokus von Bundestrainer Andreas Hirsch (60) geturnt. Der Berliner saß am Mittwoch zur Pressekonferenz in den Räumen von Hauptsponsor Leipziger Gruppe und bescheinigte den Gastgebern: „Die Leipziger wollen das nicht nur, sie können das auch. Jetzt liegt es an uns, sportlich zu überzeugen.“ DM-Starter aus der Messestadt fehlen leider bei der Meister-Schau, dafür sorgen der Turn- und Gymnastikclub, die Atlas-Dancer sowie Sportakrobaten aus Riesa für Show-Darbietungen.

Fahrt aufnehmen fürs Deutsche Turnfest 2021

Werbung für die Stadt, in der 2021 das Deutsche Turnfest stattfindet, sehen Landesverbands-Präsident Joachim Dirschka und Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes. Die Tickets für das anstehende Meisterschaftsspektakel waren höchst begehrt. 4500 Plätze bietet die Arena. Lediglich Restkarten gibt es für den Frauen-Mehrkampf am Sonnabend (13.30 Uhr) und die Finals am Sonntag (12 Uhr). Dagegen ist für den Männer-Mehrkampf (18 Uhr) noch Luft nach oben. Ein Purzelbaum-Weltrekord soll mit jedermann gelingen

Von Kerstin Förster