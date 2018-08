Montemor-o-Velho

Die Siegerfaust zuerst, dann der goldene Fingerzeig in den Himmel und schließlich die geballten Fäuste: Die alten und neuen Kanu-Weltmeister Peter Kretschmer (26) aus Leipzig und sein Magdeburger Teamkollege Yul Oeltze (24) waren am Freitagnachmittag in Portugal einsame Spitze.

Im Finale der Zweiercanadier auf der Regattastrecke von Montemor-o-Velho feierte das Duo über die olympischen 1000 Meter einen Start-Ziel-Sieg. In 3:38,20 Minuten holten die Deutschen im grünen Boot den ersten Titel für die DKV-Flotte vor den Kubanern Serguey Madrigal/Fernando Enrique (1,2 s zurück) und den Russen Kirill Schamschurin/Ilja Perwuschkin. Wieder an Land, umarmten sich die Champions und ließen die Muskeln freudestrahlend spielen. „Es ist – glaube ich – lange her, dass ein C2 den Titel verteidigen konnte; vielleicht sogar 20 Jahre her“, sagte Kretschmer im ersten Interview nach der Wiederholungstat. Länger liegt’s zurück: 1990 und 1991 glänzte die Besatzung Ulrich Papke und Ingo Spelly aus Potsdam.

DHfK-Athlet „Kretsche“, die Ruhe in Person, hatte vor der WM eingeschätzt: „Wir sind super vorbereitet und haben die besten Chancen.“ Ruhe bewahrt und nach Platz sechs im Vorlauf angekündigt: „Im Finale geht’s zur Sache. Diesen Plan setzten die Europameister (Titel im Juni verteidigt) im Zwischenlauf schon erfolgreich um. Sie gewannen klar vor den Spaniern. Dass in der Windlotterie taktiert und gepokert wird, findet der 2012-Olympiasieger okay. „Das gehört bei uns dazu und wird auch in anderen Sportarten wie der Formel 1 mit dem Reifenwechsel praktiziert. Man muss wissen, was man kann.“ Den Gold-Coup zu feiern, fiel ins Wasser. Denn am Sonnabend können Kretschmer/Oeltze über 500 m erneut aufs Podium steigen.

Eine weitere Plakette für Leipzig erkämpfte Melanie Gebhardt (DHfK) mit Sarah Brüßler (Karlsruhe) im K2 über 1000 m. „Super Sache. Melli war ja kurz vor der WM gesundheitlich angeschlagen und hat durchgezogen“, lobte Bundestrainer Kay Vesely die Energieleistung. Am Sonnabend hat LVB-Aushängeschild Tina Dietze mit Franziska Weber (Potsdam) beste Aussichten auf eine Medaille. Für den krönenden Abschluss will am Sonntag das Damen-Quartett über 500 m sorgen.

Für Schwarz-Rot-Gold waren am Freitag der Kajak-Zweier mit Max Hoff (Essen) und Marcus Gross (Berlin) auf Goldkurs. der Dresdner Tom Liebscher holte Silber ebenso wie Canadierfahrer Sebastian Brendel. Undankbare Vierte wurde Nina Krankemann (Magdeburg).

Von Kerstin Förster