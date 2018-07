Hoyerswerda

Die DHfK-Handballer spielen sich für die am 23. August beginnende Bundesligasaison warm: am Freitagabend beim Open-Air-Spektakel in Aschersleben (20:26 gegen den SC Magdeburg), am Sonntag in Hoyerswerda, wo die Leipziger den Sachsen-Cup 2018 gewonnen haben. In der Sporthalle des BSZ „Konrad Zuse“ besiegten die DHfK-Männer im Halbfinale Zweitligist Dessau-Roßlau mit 27:17 (12:10). Im anderen Halbfinale konnte sich der HC Elbflorenz Dresden mit 32:12 gegen Gastgeber LHV Hoyerswerda durchsetzen. So standen sich standesgemäß Leipzig und Dresden im Endspiel gegenüber.

Das entschieden die Männer von Cheftrainer Michael Biegler schließlich klar mit 25:15 (14:7) für sich und konnten somit einen verdienten Turniersieg feiern. Bester Torschütze des SC DHfK war Philipp Weber mit zwölf Turniertreffern.

„Wir haben ein super Turnier gespielt. Man sagt immer so einfach, der Erstligist muss so ein Turnier klar gewinnen, aber das ist während einer Vorbereitung nicht selbstverständlich. Wir haben das heute richtig gut gelöst, souverän gespielt und beide Spiele mit zehn Toren gewonnen“, meinte Linksaußen Lukas Binder.

DHfK-Torschützen:

- im Halbfinale gegen Dessau-Roßlau (2x25 Minuten): Janke 6, Weber 6, Roscheck 3, Santos 3, Binder 2, Semper 2, Hellmann 1, Jurdzs 1, Milosevic 1, Pieczkowski 1, Seidler 1

- im Finale gegen Elbflorenz Dresden (2x25 Minuten): Weber 6, Binder 5, Jurdzs 4, Santos 3, Pieczkowski 2, Janke 1, Milosevic 1, Roscheck 1, Semper 1, Wiesmach 1

ukö