Leipziger Icefighters mit Niederlage beim Spitzenreiter

Tilburg. Die Exa Icefighters Leipzig haben nach zwei Auswärtssiegen in Folge am Dienstagabend beim souveränen Tabellenführer Tilburg Trappers mit 5:7 (2:2, 0:2, 3:3) verloren.

Vor über 2100 Zuschauern starteten die Gäste nach Maß. Ian Farrell (2.) und Damian Schneider im Alleingang (6.) ließen die Fans daheim vor den Livestreams hoffen. Der Spitzenreiter konnte aber schnell den Anschluss herstellen und noch vor der Pause ausgleichen. In Abschnitt zwei stellten die Tilburger auf 4:2 und führten dank ihrer Kaltschnäuzigkeit. Die Icefighters zeigten ein gutes Match, ließen dabei reihenweise Großchancen liegen. Nach Drittel zwei blieb Leonhard Zink in der Kabine. „Ein Hit gegen die Hüfte, sie macht Probleme“, sagte der Verteidiger. Nach Tramm und Hofverberg ist das der dritte Ausfall in Leipzigs Defensivabteilung, was auch drei weitere Gegentreffer erklärte. Ergebniskosmetik durch Patrick Fischer und Antti Paavilainen.

Nach der offensiv sehr guten Vorstellung wollen die jetzt viertplatzierten Sachsen am Freitag gegen Verfolger Füchse Duisburg den Heimkomplex ablegen.

Martin Bergau