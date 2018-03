Leipziger Icefighters unterliegen auch in Selb

Selb. Da war mehr drin! Die Exa Icefighters Leipzig verloren auch Spiel zwei der Viertelfinalserie gegen die Selber Wölfe. Über 3000 Zuschauer sahen am Freitagabend ein spannendes und abwechslungsreiches Match, am Ende siegten die Hochfranken mit 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

Das erste Drittel war sehr taktisch geprägt. Die Icefighters standen defensiv gut. Ein toller Konter brachte die Führung. Hannes Albrecht behielt nach neun Minuten die Nerven vor Niklas Deske. Leider haperte es in Überzahl, um das Ergebnis höher zu gestalten. In der Selber Kabine muss es gebrannt haben. Der Ausgleich deutete sich an. Eine Traumkombination verwandelte Kyle Piwowarczyk zum 1:1 (21.). Die Gastgeber hatten fortan etwas Oberwasser – und Glück, als Marvin Miethke einen Unterzahlkonter vermasselte. 31 Minute: das 2:1 für die Wölfe. Leipzig schlug nur zwei Minuten später zurück – 2:2 (Komnik). Eichelkraut vergab kläglich die abermalige Führung. Im letzten Drittel machte Selb kurzen Prozess. Kyle Piwowarczyk und Achim Moosberger markierten das 4:2.

Icefighters-Coach Sven Gerike sagte angefressen: „Einmal ist keiner am Mann dran, und dann läufst du in so einen Konter. Wir haben es so nicht verdient, zu gewinnen.“ Albrechts zweites Tor kurz vor Ende – zu spät. Am Sonntag (17 Uhr, kw-Rent Eisarena Taucha) heißt es: Siegen oder Fliegen. Gerike ist sich sicher: „Wir fahren am Dienstag nochmal nach Selb.“

Martin Bergau