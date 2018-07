Leipzig

Die Leipziger Handballer vom DHfK müssen in den nächsten Wochen auf Lucas Krzikalla verzichten. Der 24-Jährige hatte sich beim Testspiel gegen den HC Erlangen am Wochenende den fünften Mittelfußknochen gebrochen und musste ausgewechselt werden, so der Verein in einer Mitteilung.

Trainer Michael Biegler ärgerte sich: „Genau eine solche Verletzung wollten wir tunlichst vermeiden und hatten uns deshalb sehr intensiv und handballspezifisch auf das erste Testspiel vorbereitet.“ Der Außenspieler muss aber nicht operiert werden. „Er wird in den nächsten Wochen einen Entlastungsschuh tragen“, so der Mannschaftsarzt, „danach kann die Reha anlaufen“.

Vorrausichtlich wird der 24-Jährige zwei Monate ausfallen. Er kann damit an der weiteren Saisonvorbereitung nicht teilnehmen und wird auch den Start in der Handball-Bundesliga verpassen.

dei