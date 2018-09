Ein Marathon im Dreierteam und mit dem Fahrrad? Klar, das geht - mit drei Sportfreunden und zwei Fahrrädern. Zwei Teammitglieder radeln, einer läuft. Während des Rennens am 15. September 2018 kann so oft die Position gewechselt werden, wie gewünscht. So kann das Team die Kräfte schonen und die 42 Kilometer lange Strecke entlang des Störmthaler und Markkleeberger Sees bewältigen. Damit ist der Sparkassen-Leipziger Südraum-Marathon neben Semi-Profis auch für Breitensportler geeignet.

Auf der Strecke befinden sich heute Störmthaler und Markkleeberger See. Der Kurs führt teilweise über Straße, Feld-, Sand- und geschotterte Waldwege. Felder und Wiesen werden gequert. Es können Höhenunterschiede bis zu 50 Metern auftreten.

Rückblick auf 2017 und 2016

Hier für den Südraum-Marathon 2018 anmelden

Voranmeldungen sind bis zum 10. September 2018 möglich. Hier kann man sich anmelden. Die Teilnahmegebühren je Team betragen 45 bis 66 Euro, je nach Zeitpunkt der Anmeldung. Der günstigste Tarif betrifft Anmeldungen bis zum 31. Juli 2018. Bis 10. September 2018 sind 54 Euro zu zahlen. Für Nachmeldungen werden 66 Euro fällig.

Details

Kategorie

Mehrkampf

Veranstalter

Lauf- und Freizeit-Verein Oberholz e.V.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des Veranstalters bis zum 10. September 2018 (günstigste Teilnahmegebühren bei Anmeldung bis zum 31. Juli 2018.). Nachmeldungen sind am Starttag von 9 bis 12 Uhr möglich.

Strecken

ca. 42 Kilometer Laufen/Radfahren