Beim Stichwort „Hawaii“ denken viele zuerst an Strände, Surfen und Urlaub. Triathleten hingegen verbinden die paradiesische Inselgruppe mit der Königsdisziplin des Ausdauersports. 1978 wollten dort US-Soldaten herausfinden, ob Schwimmer, Radler oder Läufer die fittesten Athleten sind. Resultat war ein Eintagesrennen, das über Distanzen von 3,8 km im Wasser, 180 km mit dem Fahrrad und 42,195 km zu Fuß führte. Von 15 Startern kamen zwölf ins Ziel – die Geburtsstunde des Ironman.

1500 Teilnehmer haben gemeldet

Der Leipziger Triathlon hatte seine Geburtsstunde 1984, die Wiege stand am Kulkwitzer See. Damals erprobten 352 Menschen ihre Ausdauerkraft. Am Sonntag, zum 35-jährigen Jubiläum, werden es an gleicher Stelle mehr als vier Mal so viele sein. Profis, ambitionierte Hobbysportler und all jene, die es noch werden möchten, zeigen wieder rund um das beliebte Badegewässer in verschiedenen Formaten ihr Können. Gemeldet haben insgesamt 1500 Teilnehmer, allein 600 davon zum Hauptwettkampf – und das trotz mehrerer Parallelevents, etwa in Münster, Erlangen und Freiburg im Breisgau. Das Organisationsteam um Triathlon-Vereinschef Sven Bemmann hat seine Hausaufgaben gemacht.

Den Startschuss am Sonntag 11 Uhr am Roten Haus gibt Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke). Absolviert wird die Olympische Distanz: 1550 m Schwimmen, 42 km Radfahren, zehn km Laufen. Topfavorit bei den Männern ist der gebürtige Leipziger Per Bittner. Der 33-jährige Vorjahresgewinner startet für die Triathlonfüchse Osterburg. Die Nummer zwei trägt Can Adiguzel, Nummer drei ist für Erik Müller vom Leipziger Triathlon-Verein reserviert. Zudem treten die Lokalmatadoren Christoph-Paul Clauß und Michael Wegricht an (beide SC DHfK). Bei den Frauen gilt die Siegerin aus dem Vorjahr Yvonne van Vlerken-Bittner als Favoritin. Judith Schulz und Yvonne Most wollen ihr das Leben schwer machen.

Transponder und Leinwand

Neu ist: Die topgesetzten Athleten erhalten einen Transponder. Der misst Platzierung und Geschwindigkeit, überträgt die Daten virtuell auf eine Video-Leinwand. Die ist ebenfalls zum ersten Mal dabei. „So können die Zuschauer die Zwischenzeiten mit verfolgen, können sehen, wer am schnellsten im Wasser, auf dem Fahrrad und beim Laufen ist“, freut sich Bemmann über diese Serviceleistung.

Dass das Dreikampf-Meeting vor allem breitensportlicher Natur ist, zeigt sich gegen 14.30 Uhr. Dann beginnt in zwei Staffeln der sogenannte Fitness-Triathlon, der um einen Firmentriathlon ergänzt wird (550 m Schwimmen, 21 km Radfahren, fünf km Laufen). Für den sind noch Anmeldungen möglich. Beim Olympischen und Fitness-Triathlon ist das hingegen nicht der Fall. Interessierte dürfen lediglich auf ein kleines Kontingent an Rest- und Rückgabeplätzen hoffen, das am Sonnabend 12 Uhr im Roten Haus vergeben wird.

Kinder- und Frauenlauf

Der Sonnabend ist den Kindern und Frauen vorbehalten. Ab 15 Uhr schnuppern Mädchen und Jungen verschiedener Altersklassen in den dreifachen Ausdauertest hinein. Anderthalb Stunden später sind Läuferinnen auf der 4,9 km langen Originalstrecke vom Folgetag gefordert. Eine weitere Neuheit im Jubiläumsjahr. Bemmann sagt dazu: „Mit dem Frauenlauf wollen wir das Familienmotto stärken. Kinder starten beim Kinder-Triathlon, Mütter beim Frauenlauf und Väter absolvieren den Olympischen oder Fitness-Triathlon.“

Finanziert wird die Kultveranstaltung über Sponsorengelder und Teilnehmerbeiträge. Hauptsponsor ist die Leipziger Gruppe. Hinzu kommen einige mittelständische Unterstützer. Der Gesamtetat liegt im fünfstelligen Bereich, verrät Bemmann.

Umfangreiche Sperrungen

Wichtig für Autofahrer: Die Radstrecke, die vom Gelände des Kulkwitzer Sees über die Lausener Straße, Rehbacher Straße, Rippachtal Straße und Gerhard-Elrodt-Straße wieder zur Lausener Straße verläuft, wird ab 9 Uhr aufgebaut und ist zur Anfahrt nicht geeignet. Die Abfahrt Leipzig-Südwest auf der A38 ist dann gesperrt. Im unmittelbaren Startgelände kann bis 10 Uhr eingeparkt werden. Ausparken ist erst ab 16.30 Uhr möglich. Bemmann empfiehlt den Park & Ride Platz „Straße am See/Ratzelstraße“. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen rund 200 Helfer.

Von Matthias Klöppel