Leipzig

Alle Karten sind gespielt und die Sieger der Leipziger Poker-Turniere stehen fest. 60 Spieler haben sich für die Europäische Poker Sports Championship (EPSC) in Tschechien qualifiziert, neun Teilnehmer werden sich dort am Finaltisch der Deutschen Poker Bracelet Meisterschaften (DBM) wiedersehen und ein neuer König des „Kings Cup“ wurde ausgespielt. Michael Geier heißt der neue Adlige aus Nordrhein-Westfalen. Er setzte sich gegen die starke Konkurrenz des Turniers am Sonnabend durch und triumphierte nach einer langen Pokernacht gegen 6 Uhr morgens.

Zur Galerie Impressionen und Eindrücke der Poker-Meisterschaften in Leipzig.

Der glückliche Sieger ist damit nicht nur zum König der Könige gekrönt worden, sondern gewann auch einen neuen Hyundai I 10. Außerdem gehört er natürlich zu den 60 qualifizierten Teilnehmern des EPSC. Klaus Dietze, Organisator des Turniers und ehemaliger VfB-Leipzig-Manager, ist sehr zufrieden mit dem Ablauf des Events: „Bestens gelaunt, bestens gelaufen. Spieler aus ganz Deutschland werden in Tschechien am Finaltisch sitzen“, berichtet er. Besonders freut er sich auf den Leipziger Teilnehmer der Finalrunde: Tommy Militzer. Auch er hat noch die Chance auf das hart umkämpfte goldene Armband, das zum inoffiziellen Deutschen Poker Meister schmückt.

„Ende Januar wird entschieden, ob Leipzig auch im nächsten Jahr die DBM wieder ausrichten wird“, erklärt Dietze. Die Chancen dafür schätzt er sehr hoch ein, es habe schon länger keine anderen Bewerbungen gegeben. Dann würden die DBM bereits zum zehnten Mal hintereinander in der Messestadt ausgetragen werden.

Von Tilman Kortenhaus