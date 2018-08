Leipzig

Da wurde gerade der Sand der Volleyballer am Augustusplatz weggekehrt, da bereiten sich schon die nächsten Ballsportler darauf vor, die Leipziger Innenstadt einzunehmen. Dieses Mal sind es die Basketballer, die einige Meter weiter den Wilhelm-Leuschner-Platz zu ihrer Arena machen werden.

Doch so ganz stimmt das nicht – klassisches Basketball wird nicht gespielt. 3x3-Basketball heißt die Variante, die Zuschauer und Passanten im Rahmen der „ING 3x3 Tour 2018“ am 10. August ab 17 Uhr sowie am 11. August (12 bis 22 Uhr) in einem überdachten Stadion mit Sitzplätzen sehen können. Statt jeweils fünf Spielern hat jedes Team nur drei auf dem Feld, gespielt wird auf nur einem Korb und maximal zehn Minuten, für einen Treffer gibt es nur einen Punkt statt zwei.

Ursprung ist der „Streetbasketball“ aus Amerika, im Training ist es seit Jahren eine beliebte und häufig verwendete Übungseinheit. Der erste offizielle Wettbewerb des Weltbasketballverbands Fiba in dieser Spielform fand schließlich 2010 bei den olympischen Jugend-Sommerspielen in Singapur statt, seit 2012 werden außerdem Weltmeisterschaften veranstaltet.

„Die schnelle, abwechslungsreiche und daher sehr publikumswirksame Sportart“, wie sie Markus Friz, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft des Deutschen Basketballbundes, nennt, wächst rasant und hat in kürzester Zeit vielen anderen Sportarten etwas gravierendes voraus: 3x3-Basketball hat es in das Programm der Olympischen Spiele 2020 in Tokio geschafft. „Ein Trainerteam wurde durch den DBB bereits zusammengestellt, für Tokio kann theoretisch jeder nominiert werden“, berichtet Friz, für den die wichtigsten Attribute Athletik, Schnelligkeit und Präzision sind. „Die Angriffszeit beträgt nur zwölf Sekunden, die Spieler müssen sich sofort entscheiden und jeder Wurf muss sitzen.“

In Leipzig wird es sportlich um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft gehen, die eine Woche später in Hamburg nahe der Reeperbahn stattfinden wird. Um sich für diese Endrunde zu qualifizieren, gibt es neben mehreren Wettbewerben der Landesverbände eben jene „ING Master-Turniere“. Das zweite Turnier wird nächste Woche nach Leipzig kommen wird, das erste wurde bereits Anfang Juli in Stuttgart ausgetragen. Gespielt wird in vier Kategorien: Senioren weiblich und männlich sowie U18 weiblich und männlich.

„Die Spielerliste wird von Vereinsspielern dominiert, aber Hobbybasketballer können teilnehmen“, so Friz – die Vorfreude auf das selbst ernannte „urbane Event“ sei groß. Sein eigenes Team anmelden und um die Endrunde mitspielen kann jeder, zuschauen dank freiem Eintritt auch. Aufgebaut werden insgesamt drei Plätze, ein „Centercourt“ mit Parkett, Angriffsuhr und selbstverständlich Korb, dazu wird es zwei „Nebencourts“ auf Asphalt geben, auf denen sich laut Friz zwischendurch auch Zuschauer ausprobieren dürfen. Wer weiß, vielleicht geht am Wilhelm-Leuschner-Platz der Stern eines zukünftigen Olympia-Helden auf. 2020 wissen wir mehr.

www.ing3x3tour.de

Von Anton Kämpf