Liga-Chef Uwe Schwenker sieht "Fürsorgepflicht für Christian Prokop"

Leipzig. Nach dem frühen EM-Aus der deutschen Handballer steht Bundestrainer Christian Prokop in der Kritik. Beim All Star Game am Freitagabend lobte Liga-Präsident Uwe Schwenker Prokops fachliche Kompetenz. Aus „atmosphärischen Störungen“ müsse man lernen.

LVZ: Herr Schwenker, Sie haben an der Präsidiumssitzung des Deutschen Handballbundes in Leipzig teilgenommen. Wie lief die Diskussion um Bundestrainer Christian Prokop ab?

Uwe Schwenker: Die Präsidiumssitzung lief in einer guten Atmosphäre ab. Mit dabei waren auch Christian Prokop und Alexander Haase. Das war ein Wunsch von beiden Seiten. Ich habe selbst lange mit Christian gesprochen. Als Person ist er für mich unantastbar, das ist keine Frage.

Über seine Eignung als Bundestrainer wird aber seit mehreren Wochen heftig diskutiert.

Seine sportfachliche Qualität zweifelt niemand an. Wenn es einmal atmosphärische Störungen gibt, dann muss man daraus lernen. Es geht nun darum, die Situation aufzuarbeiten. Ich habe ein Stimmungsbild aus der Liga eingefangen, es ist sehr uneinheitlich. Die meisten Vertreter sagen aber auch, sie können die Lage aus der Ferne nicht beurteilen.

Was hat Christian Prokop zur aktuellen Situation gesagt?

Er hat einen guten Eindruck gemacht und seine Sicht der Dinge erklärt. Wir haben jetzt auch eine Fürsorgepflicht für Christian. Im vergangenen Jahr haben wir uns klar für ihn entschieden, er hat in Leipzig seine klare Handschrift gezeigt. Es ist aber sicher noch einmal etwas anderes, auf die Nationalmannschaft zu treffen. Man wird jetzt auch noch mit den Spielern sprechen. Für eine abschließende Bewertung ist es noch zu früh. Manchmal ist es aber so, dass man nicht zusammen passt, das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir das so festgestellt oder herausgefiltert haben.