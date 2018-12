Leipzig

Es ist eine kleine Mitteilung des Rennstalls Angermann auf Facebook, die Leipziger Galopp-Fans in der Adventszeit melancholisch werden lässt: Mister Spock steht nicht mehr im Scheibenholz. Das (seit 1990) erfolgreichste Rennpferd, das je in Leipzig trainiert wurde, wurde von Besitzerin Renate Lindemeyer an die Besitzer-Trainerin Selina Ehl ins Saarland verkauft. Mister Spock, im Januar wird der Wallach 8 Jahre alt, gewann für Lindemeyers Stall Sonnenschein bei 34 Starts neun Rennen und war dazu noch zwölf Mal in Geldrängen platziert. Unvergessen seine Serie von fünf Siegen in Folge 2016. Seine Gewinnsumme von 50.775 Euro ist der Rekordwert für ein im Scheibenholz trainiertes Pferd.

Schwieriges Pferd

„Natürlich habe ich ihn auch aus finanziellen Gründen verkauft“, sagt Renate Lindemeyer, die Mister Spock gezüchtet hat und sogar bei dessen Geburt dabei war. Bei aller Wehmut („Klar hatte ich Tränen in den Augen als er abgeholt wurde“) ist sie aber auch froh, dass der Wallach weiter Rennen läuft. „Ich habe mir nicht getraut, ihn als Reitpferd zu verkaufen. Mister Spock ist schwierig, er braucht eine starke, straffe Hand. So habe ich ihn in der Sportwelt (Galopp-Fachzeitschrift, d. A.) annonciert in der Hoffnung, dass sich ein Besitzer-Trainer interessiert“, erklärt sie.

Die Hoffnung erfüllte sich. Die neuen Besitzer seien in allen Details umfassend informiert worden. Dass Mister Spock eben nicht leicht zu handeln ist, dass er 2018 kein Rennen gewonnen hat, dass er irgendwann am linken Auge erblinden wird. Aber auch, dass seine Beine kerngesund sind.

Mehr Möglichkeiten

Eine Zukunft in Leipzig wäre für Mister Spock schwierig geworden, weil es in den umlegenden Rennbahnen in seiner Klasse einfach an Startmöglichkeiten fehlt. „Und nur für ein Rennen nach Neuss oder Frankreich zu fahren, wäre ein unvertretbar großer Aufwand gewesen“, erklärt Renate Lindemeyer. In seiner neuen Heimat im Saarland hätte der Wallach ungleich mehr Startmöglichkeiten.

Premiere am Dienstag

Am Dienstag (11. Dezember) wird Mister Spock auf der Sandbahn in Neuss für seine neuen Farben zum ersten Mal ein Rennen bestreiten. Um 19 Uhr startet er im mit 7000 Euro dotierten „Preis der Vorweihnachtszeit“, im Sattel sitzt Alexander Pietsch, der „Spocki" gut kennt. Renate Lindemeyer hat um diese Zeit eigentlich Chorprobe in Eilenburg. „Ich fürchte, mir fehlt da für die Musik die Konzentration“, sagt sie lachend. Denn natürlich wird sie das Rennen verfolgen und mir Mister Spock mitfiebern, auch wenn er nicht mehr ihre Farben trägt.

Übrigens, der Verkauf von Mister Spock bedeutet nicht das Ende von Renate Lindemeyers Engagement im Galoppsport. Mit Miss Marple und Traumwölkchen bekommt Stall Sonnenschein 2019 zwei Zweijährige als Zugänge.

Von Uwe Köster