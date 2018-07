Hohenstein-Ernstthal

Die Zukunft des Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring scheint gesichert. Nachdem sich Rechte-Inhaber Dorna, der ADAC und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Sonntag geschlossen hinter die Kultveranstaltung gestellt hatten, erwartet Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta „zu 99,9 Prozent“, dass der MotoGP-Tross auch 2019 in Hohenstein-Ernstthal gastieren wird. Es fehlen jedoch noch die benötigten Unterschriften.

Noch am Donnerstag vor dem Rennwochenende hatte sich das Gegenteil angedeutet. Danach aber zeigte sich, dass alle involvierten Parteien an einem Strang ziehen und die Veranstaltung erhalten wollen. In einem internen Treffen soll Ezpeleta den Fahrern schon am Freitag mitgeteilt haben, dass auch im kommenden Jahr auf dem Sachsenring gefahren wird. Ministerpräsident Kretschmer betonte, dass ihm die Zukunft des Sachsenring-Grand-Prix wichtig sei und er das Event so gut es geht unterstützen möchte.

Auch der Zuschauerzuspruch war im Vergleich zum enttäuschenden Jahr 2017 erfreulich, wenn auch von den besten Zeiten weit entfernt. Fast 90 000 Motorrad-Fans verfolgten die Rennen allein am Sonntag. An den drei Veranstaltungstagen waren insgesamt 193 355 Besucher anwesend. Dennoch wird erwartet, dass die Sachsenring Rennstrecken-Management GmbH (SRM) erneut einen Verlust verkraften muss. Im Vorjahr sprachen die Verantwortlichen von einer „hohen sechsstelligen Summe“, als es einen spürbaren Einbruch bei den Zuschauerzahlen gab.

