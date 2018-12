Borsdorf

Mister Rhönrad turnte das Leipziger Publikum schwindlig. Man(n) zog sich bei der DTB-Gala aus, es war im Dezember 1999 in der Messehalle 7. Der achtfache Weltmeister hatte die Lizenz zum Strip am Turngerät. Licht aus, Spot an: Bientzle, damals 33 attraktive Jahre, entledigte sich seiner Polizeiuniform (bis auf Mütze, Slip und Socken) im rollenden Rhönrad – diese Show-Nummer brachte dem Profi tosenden Applaus ein. Im Publikum saßen damals auch Vereinsvertreter der Kunst. Mister Rhönrad hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Erste Gehversuche geschafft: Gemeinde und Vereinsvorstand helfen

Hier und heute, in Borsdorf am Montagabend. Eva Näther (34), Susanne Steinert (27) und Melanie Henschel (40) treffen sich in der neuen Zweifelderhalle. Das engagierte Trio will eine Rhönrad-Abteilung beim ansässigen Sportverein aufbauen. „Die ersten Gehversuche haben wir geschafft. Die Gemeinde und der Vereinsvorstand unterstützen uns. Wir sind happy“, erzählt die auf dem Reisemarkt tätige Bereichsleiterin. Die deutsche Vizemeisterin aus Niedersachsen zog 2008 ins Sächsische. Viel Neuland, aber die Zeit für ihren Lieblingssport fehlte. „Jahre später habe ich versucht, einen Verein in Leipzig zu finden oder zu gründen. Das ist mir leider nicht gelungen“, erinnert sich die zweifache Mutter an den Fehlstart. Doch aufgeben kam nicht infrage, auch, weil sie für ihre fünfjährige Tochter in Borsdorf kein geeignetes Turnangebot fand. Also musste Frauenpower her.

In Deutschland sind etwa 6000 Aktive in 200 Vereinen am Start

Über den Kontakt Deutscher Turner-Bund, einen Newsletter und der Suche nach Rhönrädern stieß Eva Näther auf Susanne Steinert. Das erste Treffen – ein Volltreffer. „Wir wollten uns nur kurz unterhalten und haben dann ewig beim Wein gequatscht. Es passte“, erzählt die Architektin. Sie war bei Lok Zwickau aktiv, einem von nur fünf sächsischen Vereinen mit Liebe zum Rhönrad. In Leipzig wollte die SG Lipsia mitmischen, vergeblich. In Deutschland sind etwa 6000 Aktive in 200 Vereinen am Start.

Turner-Bund bewirbt sich um WM 2021 in Leipzig

Der Buschfunk arbeitet mit Bienenfleiß. „Das Interesse ist da“, wissen die Initiatorinnen. Melanie Henschel, Kitaleiterin in Gohlis, hilft dem sportlichen Baby. Die Geräteartistin aus Halle und Bundeskampfrichterin war beim Deutschen Turnfest 2002 in Leipzig dabei. Auf ein Neues 2021: Himmelfahrt wird bewegend. Wie Verbands-Präsident Alfons Hölzl der LVZ am Rande der Deutschen Meisterschaften Ende September in der Arena sagte, wird sich der DTB um die Rhönrad-WM bewerben.

Auf der Showbühne zu Hause

Unterdessen gehören rollende Show-Nummern zum festen Bestandteil beim Feuerwerk der Turnkunst. Zu Gast waren schon Konstantin Mouravier und Oliver Sylvestre. Die Kunst ist wieder zu bestaunen am 16. Januar zur Connected Tournee – Weltmeister Marcel Schawo gibt sich die Ehre. Bester Anschauungsunterricht für die Borsdorfer Protagonisten.

Der Kanadier Oliver Sylvestre zeigt beim Feuerwerk der Turnkunst sein akrobatisches Können - 2gether-Tournee 2017 in der Arena Leipzig. Quelle: Christian Modla

Übung macht viel und manchmal alles aus. „Wir wollen ein Team langsam von unten aufbauen. Perspektivisch vielleicht einen Wettkampf organisieren und bei Veranstaltungen auftreten“, sagt Eva Näther, deren neunjähriger Sohn Tom (noch) lieber kickt. Die ersten Rhönräder sind von den Zwickauer Kollegen ausgeliehen – Starthilfe sozusagen. Ein neues Teil kostet ab 1500 Euro. Für den Nachwuchs gibt es Mini-Räder.

Einladung zum Schnuppertraining

Interesse geweckt? Dann auf zum Schnuppertraining am 6. Januar, 15 bis 18 Uhr, in der Zweifeldsporthalle in Borsdorf, Güterladestraße 2.

Von Kerstin Förster