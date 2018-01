Nur ein Treffer: Icefighters gegen Hannover offensiv schwach

Taucha. Nach einem Schritt vor geht es schon wieder einen Schritt zurück für die Exa Icefighters Leipzig. Die 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)-Heimniederlage am Sonntag gegen die Hannover Indians ist eine bittere Pille, weil vermeidbar. Doch mit einem Treffer in 60 Minuten ist kein Blumentopf zu gewinnen.

Dabei begann das Match nach dem Sieg in Duisburg hervorragend. Nach einem Stellungsfehler der Indians schoss Niklas Hildebrand den Puck schon nach 62 Sekunden ins Tor. Gästehüter Sebastian Albrecht geschlagen. Die gut 1100 Zuschauer in bester Laune. Leipzig verpasste es, die optische Überlegenheit in Treffer umzumünzen. Zwölfte Minute: Fünf Minuten Zeitstrafe für Hannover. Doch das Überzahlspiel der Icefighters ist nach wie vor desaströs.

Die Drittelpause wurde vorgezogen: Der Linienrichter bekam eine Scheibe ab und musste verletzt vom Eis. Lange Diskussionen folgten. Die einstündige Pause, in der Indians-Coach Lenny Soccio das Duell abbrechen wollte, half den Gästen. Der Deutsche Eishockey-Bund bestand auf Fortsetzung, ein Linienrichter wurde angefordert. Auch im zweiten Abschnitt hatte Leipzig optische Vorteile.

„Wir haben bei fünf gegen fünf einen Schritt nach vorne gesehen. Das war in Ordnung“, meinte Trainer Sven Gerike: „Den Sack muss man im zweiten Drittel zu machen. Wir haben große Chancen liegen lassen.“ Das lag auch am starken Gäste-Keeper. Wie Powerplay zu spielen ist, bewies der Gegner: Nicolas Turnwald glich abgezockt aus (37.). Die einmal mehr angeschlagene Psyche spielte langsam aber sicher eine Rolle, denn auch im Schlussdrittel brachte Leipzig trotz Überzahl nichts aufs Eis. Im Gegenteil: Die Indians gingen durch Branislav Pohanka in Führung. Die Icefighters „skalpiert“.

„Unsere Unterzahl war heute der Schlüssel zum Erfolg“ erklärte der stolze Soccio und schob nach: „Unser neu einstudiertes System funktionierte sehr gut.“ Gerike sah am Wochenende insgesamt Fortschritte, haderte allerdings mit dem Team-Powerplay. „Unsere Überzahl hat das Spiel gegen uns entschieden. Das war wenig Power und wenig Play“, sagte er süffisant. Mit Platz vier im Gepäck heißen die nächsten Gegner Hannover Scorpions (Freitag auswärts) und Halle (Sonntag zu Hause).

Martin Bergau