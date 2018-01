Reiter, Unternehmer und Bräutigam bei der Partner Pferd

Leipzig. Seine Geschichte vor einem Jahr war herzzerreißend: Nach seinem Triumph im Partner Pferd Cup erzählte Springreiter Matthias Lucas, dass er seine Freundin Carolin heiraten möchte, er aber beim Thema Heiratsantrag unsicher sei. Nun, beim Turnier anno 2018, ritt Matthias Lucas, 37, wieder um den Partner Pferd Cup. Beim Sieg von Julia Mackerodt aus Immerode reichte es nach einem Abwurf im Stechen am Mittwoch für ihn mit Chateau d’St.Emilion „nur“ zu Rang 7. Doch das „Problem“ mit dem Heiratsantrag hat sich erledigt. Lucas vermeldet Vollzug, die Hochzeit findet am 30. April statt. „Am 1. Mai können ja alle Gäste ausschlafen“, erzählt der Sachse und lacht. „Wichtig war auch, den Hochzeitstermin mit dem Turnierkalender abzustimmen.“

Dieses Wochenende wäre für eine Heirat nicht infrage gekommen. Für Lucas ist die Partner Pferd gesetzt. Wieder stand das Finale des Partner Pferd Cups an, für das er sich mit stabilen Leistungen über Monate qualifiziert hat. Doch eine Top-Platzierung nebst Preisgeldern (2500 Euro gibt’s für den Sieger – „für ein nationales Turnier nicht unattraktiv“) sind nicht der Hauptantrieb für den leidenschaftlichen Pferdesportler. „Ich kann hier meine Pferde präsentieren, Kontakte pflegen. Viele Freunde und Bekannte sind in der Halle. Die können dann sagen: Ja, der Lucas kann’s noch“, sagt er.

Matthias Lucas betreibt in Penig das Reitsport-Center an der Leuba. „Zucht, Ausbildung, Verkauf, Pension“ beschreibt er die Säulen seines Unternehmens. Jacob ist gut im Geschäft. Auf seinem Hof stehen 80 Pferde, die Boxen sind ausgebucht. „Auch der Verkauf läuft sehr gut“, viele Pferde gingen in die USA. Auch deshalb wohl der englische Name seiner Web-Seite: Lucas-Horses. Die ist natürlich zweisprachig.

Wie kommt er zum US-Geschäft? „Ich bin ein bisschen rumgekommen“, sagt der Reiter. Kann man so sagen. 1998 ging’s hinaus in die weite Welt. Zunächst die Lehre bei Heinrich-Herrmann Engemann, heute ist er der Disziplintrainer der deutschen Springreiter. Dann dreieinhalb Jahre auf dem Hof bei Paul Schockemöhle. Schließlich fast zwei Jahre in den USA, in Colorado, auf einer Pferderanch einer schwerreichen Familie. Überall habe er sich wohlgefühlt. „Das waren wertvolle Erfahrungen, jede Station war wichtig.“

Nach acht Jahren „Wanderschaft“ kehrte Lucas 2006 nach Penig zurück, übernahm den Hof seines Vaters, damals noch ein Landwirtschaftsbetrieb. Vor vier Jahren wurden Ställe und eine Halle neu gebaut, jetzt gilt sein Center als Vorzeigebetrieb. Von den Kontakten seiner „Wanderschaft“ profitiert er noch immer.

Der Turniersport dient der Präsentation seiner Zucht. Zehn Pferde, bald werden fünf weitere hinzukommen, sind aktuell im Sport aktiv. Auch der neunjährige Chateau d’St.Emilion, mit dem er gestern startete, ist selbst gezogen. Matthias Lucas hält große Stücke auf den Hengst. Es kann jedoch passieren, dass er ihn nicht mehr lange reitet. Denn im Prinzip steht jedes Pferd zum Verkauf – „wenn der Preis stimmt.“ So läuft das in einem Zuchtbetrieb.

Bliebe noch die Namensfrage zu klären. Ein Hengst namens Chateau d’St.Emilion – das klingt verdächtig nach einem großen Weinfreund. „Bin ich aber gar nicht“, sagt Matthias Lucas und erzählt, wie er auf den Namen kam: „Ich habe bei einem Kumpel auf der Toilette gesessen. Zeitschriften lagen nicht rum, dafür eine Weinflasche mit Chateau und St. Emilion auf dem Etikett. Hat mir gefallen. Und jeder Sprecher bei Turnieren kommt bei dem Namen ins Schwärmen.“

Ob’s einen schönen St. Emilion wohl auch zur Hochzeit gibt?

Uwe Köster