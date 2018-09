Leipzig

Die Turnerin Elisabeth Seitz ist deutsche Rekordmeisterin. Die Stuttgarterin gewann am Samstag bei den deutschen Meisterschaften in der Leipziger Arena mit 53,000 Punkten die Mehrkampfentscheidung und somit ihren zwanzigsten Meistertitel. Damit zog sie mit der Berlinerin Karin Janz gleich, die in der DDR auf dieselbe Anzahl gekommen war.

Im Mehrkampf war Seitz schon seit ihrem sechsten Erfolg alleinige deutsche Rekordhalterin. Die Lehramtsstudentin konnte sich in Leipzig sogar einen Sturz am Schwebebalken leisten, da es auch den beiden größten Konkurrentinnen Sophie Scheder und Kim Bui nicht besser erging.

Chemnitzerin holt dritten Platz

Die Chemnitzerin Scheder wurde Dritte. Scheder, die lange verletzt war, sagte danach: „Es hat sehr viel Spaß gemacht heute zurückzukehren.“ Sie sprach von einem tollen Publikum. Auch Bundestrainerin Ulla Koch lobte ihr Comeback.

Seitz dürfte nun für die Weltmeisterschaft in Doha/Katar gesetzt sein. Die Mehrkampfentscheidung galt als zweite Qualifikationsrunde. Ihre Teamgefährtin Bui, die vor 14 Tagen die erste WM-Qualifikation gewonnen hatte, wurde mit 52,500 Punkten Zweite. Die Chemnitzerin Scheder belegte mit 52,100 Zählern Rang drei. Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer trat nach ihrer Fußverletzung nur am Stufenbarren an.

Im Publikum saß am Samstag auch Conny Pfütz, die Leipzigerin hatte den Titel im Jahr 2002 überraschend gewonnen.

Bretschneider verletzt

Trotz angebrochener Rippe hat Marcel Nguyen bei den deutschen Meisterschaften den zweiten Mehrkampftitel seiner Karriere eingefahren. Acht Jahre nach seinem ersten Erfolg gewann der Unterhachinger Samstagabend vor 3600 Zuschauern in der Leipziger Arena mit 80,125 Punkten vor dem Hannoveraner Andreas Toba (79,000) und dem Chemnitzer Ivan Rittschik (78,700). „Es war kein perfekter Wettkampf von mir. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, mit den Wettkampf allerdings nur mittelmässig“, erklärte er.

Abgeschlagen auf Rang 20 landete der Unterhachinger Titelverteidiger Lukas Dauser (60,300), der vor zwei Wochen bei der ersten WM-Qualifikation noch als Bester ein glänzendes Mehrkampf-Comeback nach 16-monatiger Verletzungspause gefeiert hatte.

Überschattet wurde der Mehrkampf von der schweren Verletzung des Chemnitzers Andreas Bretschneider. Der 29-Jährige zog sich bereits beim Einturnen einen Riss der Achillessehne im linken Fuß zu. Der Erfinder des schwierigsten Reck-Übungsteils der Welt hatte als sicherer WM-Kandidat für die Titelkämpfe in Doha/Katar in vier Wochen gegolten. Bundestrainer Andreas Hirsch wird am Montag noch in Leipzig dem Lenkungsausschuss des Deutschen Turner-Bunds (DTB) seine fünf WM-Teilnehmer benennen.

Von LVZ