Leipzig

Schwimmen, Radfahren, Laufen: In Leipzig hat am Sonntag der 35. Triathlon stattgefunden. Insgesamt waren für das sportliche Kräftemessen am Kulkwitzer See 1500 Teilnehmer gemeldet. Bei den Frauen konnte am Ende wie schon im vergangenen Jahr Yvonne van Vlerken-Bittner siegen – vor der Leipzigerin Caroline Pohle.

Das Rennen bei den Männern entschied der gebürtige Leipziger Per Bittner für sich. Hinter ihm landeten Marcus Wöllner und Christian Altstadt.

Zur Galerie Am Sonntag hat der 35. Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See stattgefunden.

Zuvor hatten am Samstag bereits der Frauenlauf und der Kindertriathlon stattgefunden. Bei letzterem siegte der Schüler Oskar Doberschütz vom SC DHfK.

Rund um die Veranstaltung kam es zu Verkehrseinschränkungen.

LVZ