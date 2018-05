Leipzig

Ein besseres Geschenk konnte sich Carmen Burmeister nicht machen: Die Radrennfahrerin von der Haberich Cycling Crew aus Köln ist am Sonntag bei den Neuseenclassics in 2:29:28 Stunden als schnellste Frau über die 100-Kilometer-Distanz ins Ziel gerauscht – an ihrem 38. Geburtstag. „Ich bin überglücklich. Der Tag ist jetzt perfekt“, lächelte sie nach der Siegerehrung, räumte jedoch ein: „Vor allem bin ich aber froh, unfallfrei geblieben zu sein.“ Wetterbedingt kam es bei dem Jedermann-Rennen, für das sich insgesamt knapp 1800 Athleten angemeldet hatten, zu einer Vielzahl an Stürzen. Laut Veranstalterangaben behandelte das DRK 24 Fahrer, vier mussten ins Krankenhaus.

Platzregen am Störmthaler See

„Auf den Feldern hat der Regen runtergepeitscht. In einigen Kurven war es sehr rutschig“, beschrieb Valentin Szalay (24, BKK Mobil Oil Cycling Team) die Bedingungen im Südraum der Messestadt. Der gebürtige Ungar triumphierte bei den Männern im Schlusssprint gegen Anthony Spysschaert (Jahrgang 1986, Team Deutsche Kinderkrebsstiftung) aus Belgien über die 100 Kilometer (2:18:42 Stunden).

Fahrer berichteten von teils heftigen Zusammenprallen. So mancher rollte mit blutverschmierten Gelenken über die Ziellinie. „Es gab einen richtigen Platzregen. Dreck spritzte durch die Räder bis ins Gesicht. Ich musste meine Brille abnehmen, weil ich nichts mehr gesehen habe“, meinte Danilo Ettlich vom KDH-Radteam.

Zu Fuß über die Ziellinie

Wie unterschiedlich gelagert Radrennen sein können, zeigte sich auf den 60 Kilometer, die eine halbe Stunde vor dem langen Kanten um 9 Uhr gestartet waren. Über diese Distanz blieb den Asphaltjägern der plötzliche Regen erspart, Stürze waren die Ausnahme. Zwei Athleten mussten die Ziellinie zu Fuß überqueren, weil sie sich auf der Prager Straße beim Überfahren der Schienen jeweils einen Doppelplatten geholt hatten.

Bei den Männern siegte der Magdeburger Toralf Baumgarten (Radmitte Straßenteam) in 1:25:43 Stunden nach einem Massensprint vor Jens Heller (Team Drikuth-Abus) und Teamkollege Wolfgang Witte. „Ich habe mit Erfahrung gepunktet. Bin als Erster um die Kurve zur Zielgeraden und habe dann einfach durchgezogen“, so der 1966 geborene Radsportler.

Ex-Weltklassefahrerin gewinnt über 60 Kilometer

Schnellste Frau über 60 km Kilometer war mit großem Abstand die ehemalige Weltklassefahrerin Tanja Hennes (Radroo Team, 1:27:45 Stunden): „Es war eine Super-Runde.“ Gut acht Minuten hinter der 46-Jährigen erreichte Jacqueline Emmermann vom Cicli-Club Northeim als Zweite den Zielbereich auf der Alten Messe.

Dort verfolgten rund 5000 Zuschauer das sportliche Geschehen, feuerten an, klatschten Beifall und genossen das kulinarische Angebot auf dem Street-Food-Markt. Sichtlich mitgefiebert hat Corinna Möller aus Erfurt. Ihr 17-jähriger Sohn Paul Jürgen trat als einer von wenigen U20-Teilnehmern in die Pedale. Der Teenager ist Eisschnellläufer und nutzte die „coole Strecke“ für Trainingszwecke.

Leipziger Lokalmatador kurzfristig am Start

Außerhalb der Wertung ist Lokmatador Rüdiger Selig bei den 100 Kilometer gestartet. Für den 29-Jährigen war es nach schwerer Erkältung und dem Ausstieg beim Giro d’Italia die Premiere im Neuseenland: „Alles war super organisiert.“ Der Leipziger Radprofi entschied sich erst Samstagabend zu einer Teilnahme, absolvierte den Kurs, um „schnellstmöglich wieder fit zu werden“. Sein Fazit: „Es war herrlich, aber auch gefährlich.“ Vom 3. bis 10. Juni steht für Selig das Etappenrennen Critérium du Dauphiné in den französischen Alpen an.

Veranstalter Ronny Winkler resümierte am frühen Nachmittag: „Die Zusammenarbeit mit den Behörden hat gut geklappt. Die Alte Messe ist voll. Auswärtige schwärmen von der traumhaften Runde. Und trotz des unangekündigten Regens gab es keine ernsthaften Verletzungen.“ Für die Zukunft hofft der 41-Jährige, weitere starke Partner zu gewinnen, „damit das Rennen noch mehr wachsen kann“.

Von Matthias Klöppel