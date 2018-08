Und wieder einmal sind die Laufschuhe gefragt: Beim Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf werden die Schuhe zwar nicht mit weichem Waldboden verwöhnt, aber man gönnst ihnen städtische Ausblicke. Der zehn Kilometer lange Rundkurs führt vorbei an Schloss und Rathaus, touchiert die Festwiese und das Tauchaer Bad und endet in malerischen Gassen. Los geht es in der Kirchstraße, Ecke Schlossstraße. Von dort aus geht es zum inzwischen 15. Mal quer durch Taucha.

Bereits über 600 Läufer haben sich im Vorfeld bereits angemeldet.

Auch 2018 werden wieder alle bekannten Ranglistenwertungen in Taucha Station machen. Neben dem Lichtenauer Sachsen-Cup sind das der Nordsachsen- und Dübner Heide Cup die Leipziger Stadtrangliste sowie natürlich auch wieder die Sparkassen-Challenge. Der Titelsponsor wird auch der Siegerzeremonie ab 20.30 Uhr unter dem Dach des Sparkassen-Starshades wieder ein besonderes Gesicht geben. Einzige Ausnahme: Die Siegerehrungen der Schüler U8 bis U16 werden nach Beendigung im Start- und Zielnbereich vorgenommen.

Neuerungen zu 2017

Alle Kinder im Alter von 6 und 7 Jahren (bislang Bambini-Lauf) rücken in die Wertungsklasse U8 auf und sind damit in den Ranglisten vertreten. In diesem Jahr wird es auch eine neue Runde für die Kleinsten geben. Die Senioren der Altersklassen 70+ werden nach Hinweisen der Ranglistenkommissionen nunmehr über die Distanz von 5 km gewertet. Start ist 18 Uhr. parallel zum Fitnesslauf.

Anmeldeschluss ist der 24. August 2018, 12 Uhr. Für die Teilnahme werden 8 Euro Startgebühr erhoben, ab dem 21.8. zusätzlich eine Nachmeldegebühr von 2-3 Euro. Nachmeldungen sind auch am Wettkampftag sind möglich. Das Meldebüro vor Ort ist in der Mehrzweckhalle Taucha.

Details

Kategorie

Laufen, Walking

Veranstalter

Leichtathletik Club Taucha e.V.

Strecken

2,5 km - U10 / U12

5 km Schülerlauf - U14 / U16

5 km Walking

10 km laufen

5 km Fitnesslauf

Bambinilauf

1 km - U8

Wertung

Die Sparkassen-Challenge-Wertung erfolgt über die 10-Kilometer-Strecke.

Mehr Infos

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website zur Veranstaltung.

Rückblick auf 2017 und 2016

Der Lauf hat inzwischen einen festen Platz im Sportkalender der Laufbegeisterten.

