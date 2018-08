Der Leichtathletikclub Taucha hatte erneut Kinder und Erwachsene an den Start gerufen, um beim Sparkassen-Tauchscher-Stadtlauf auf sportliche Weise die malerische Kulisse der Parthestadt zu erkunden. Über 700 Anmeldungen gab es für den Wettbewerb in den unterschiedlichen Kategorien. Am Ende überquerten 672 Läufer die Ziellinie.

Auf der 10-Kilometer-Strecke, die in die Wertung der Sparkassen-Challenge eingeht, hatten bei den Frauen Karoline Robe (37:45, Lauftraining.com), Anna Kristin Fischer (38:38, SC DHfK Leipzig BMW Team) und Franziska Jung (30:07, Leipzig) die schnellsten Beine.

Das Rennen der Männer entschied Rico Bogen (33:38, LFV Oberholz) für sich. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Marc Werner (33:49, LFV Oberholz) und Hendrik Löschner (34:28, Leipzig).

Zur Galerie Am Freitag, den 24. August 2018, lud der Leichtathletik Club Taucha wieder alle Laufbegeisterten zum Tauchschen Stadtlauf in seine Gemeinde ein. Hier sehen Sie Fotos vom Wettbewerb.

Den Startschuss zum 15. Sparkassen-Tauchscher-Stadtlauf gab wie in den vergangenen Jahren der Bürgermeister der Stadt Taucha, Tobias Meier. Bevor der Bürgermeister um 19 Uhr die Läufer auf die 10km Strecke schickte, ging er selbst beim Fitnesslauf an den Start. Damit löste er sein Versprechen aus dem Vorjahr ein.

Im vergangenen Jahr meldeten sich 618 Laufbegeisterte für die verschiedenen Läufe an und Marcus Schöfisch schrieb sich mit einem neuen Streckenrekord (31:55) in die Stadtlauf-Chronik ein.

red.