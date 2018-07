Herrsching/Leipzig

Die Saison geht gut los für die Handballer des SC DHfK: Zum Abschluss des Trainingslagers haben die Leipziger das erste Testspiel der Spielzeit 2018/2019 gegen den HC Erlangen mit 30:25 (15:10) gewonnen. Bester Leipziger Torschütze beim Freundschaftsspiel in Herrsching war Philipp Weber mit neun Treffern. Die beiden Neuzugänge Raul Santos (5) und Patrick Wiesmach (3) konnten in dem Spiel ihre ersten Tore für den SC DHfK Leipzig erzielen.

Lucas Krzikalla verletzt

Dabei mussten die Leipziger einige Ausfälle verkraften. Neben Gregor Remke (Knie-OP), der die Reise ins Trainingslager nach Sölden gar nicht antreten konnte, musste Coach Michael Biegler in der Partie auch auf Andreas Rojewski (Knieprobleme), Bastian Roscheck (Magenbeschwerden) und Maciej Gebala (Wundheilung nach Bänderriss) verzichten. Außerdem verletzte sich auch noch Lucas Krzikalla in dem Spiel am Knöchel. In der Leipziger Uniklinik wurde ein Bruch des fünften Mittelfußknochens diagnostiziert. Weitere Untersuchungen folgen.

Lob vom Chef-Trainer

„Ich finde, meine Mannschaft hat heute einen tollen Job gemacht und das gesamte Trainingslager gut finalisiert. Wir haben im Trainingslager einen guten Mix gefunden und hatten auch schon handballspezifische Grundbewegungen mit dabei, um dieses Spiel hier bestreiten zu können. Hauptsächlich waren wir aber athletisch unterwegs. Die Mannschaft hat einige extreme Belastungen hinter sich und dafür hat sie das heute sehr gut gemacht. Die Jungs haben mit Spaß agiert, und ich habe eine bewegungsfreudige Mannschaft gesehen, der man nicht ansehen konnte, dass sie die ganze Woche so hart trainiert hat“, analysierte Cheftrainer Michael Biegler nach dem Match.

Duell gegen Magdeburg steht an

Am Samstagabend sind die DHfK-Männer nach Leipzig zurückgekehrt, die nächste Bewährungsprobe steigt am kommenden Freitag beim sogenannten „Megawoodstock“ in Aschersleben mit dem Spiel gegen den SC Magdeburg

Von Kerstin Förster