Eisenach

Die Leipziger Handballer des SC DHfK haben das Auftaktspiel beim Sparkassen-Handballcup 2018 in Eisenach gegen den TVB Lemgo Lippe mit 29:31 nach dem Siebenmeterwerfen verloren. Zuvor hatte es nach der regulären Spielzeit 26:26 (13:13) gestanden.

Der Bundesliga-Kontrahent aus Lemgo führte schnell mit 2:6. Dann schaffte das Team von Trainer Michael Biegler den Ausgleich und führte zwischenzeitlich mit 11:7, bevor die Seiten beim Halbzeitstand 13:13 gewechselt wurden.

Auch im zweiten Abschnitt konnten die Leipziger führen, doch glich sich die Partie bis in die Schlussminuten aus. So brachte erst das Siebenmeterwerfen die Entscheidung über Sieg und Niederlage. Als einziger Schütze scheiterte DHfK-Kreisläufer Alen Milosevic.

Im zweiten Vorrundenspiel trifft der SC DHfK am Samstag um 18 Uhr auf den Gastgeber ThSV Eisenach. Am Sonntag finden die Platzierungsspiele in Rotenburg an der Fulda statt.

LVZ