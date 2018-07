Aschersleben

SC DHfK Leipzig gegen SC Magdeburg in der, sorry Aschersleben, Provinz. Gestern Abend ist völlig klar, was DHfK–Coach Michael Biegler mit „willkommene Abwechslung“ meint. Handball unter freiem Himmel, herrliches Sommerwetter, ungewohnter, rutschiger Boden, ungewohntes Publikum, das kurz vor dem Match ein kollektives „Happy Birthday“ für Manager Karsten Günther zu dessen 37. Geburtstag anstimmt. Dazu Bier, Bratwurst und Popmusik, allseits gute Laune. Kurz und knapp: Sommerhandball. Nicht nur Trainer Biegler hat am sportlichen Wert eines solchen Spiels so seine Zweifel. Aber er liebt dieses Spektakel, seine Spieler auch. „Es macht einfach Spaß“, fasst Philipp Weber zusammen.

20:26 (10:13) verlieren seine Leipziger gegen den SC Magdeburg. Das Ergebnis spielt viel und für Sieger noch für Verlierer eine Rolle in diesem ...

Ja was eigentlich? Testspiel? Freundschaftsspiel? Promotion-Spiel? Spektakel? Von allem ein bisschen.

Ein Test, klar. Der 57-Jährige setzt alle Akteure ein, auch die beiden Youngster Jonas Hellmann und Oliver Seidler, probiert viel. Erkenntnisse? „Rein sportlich eigentlich keine, das Ergebnis spielt keine Rolle. Aber ich habe eine sehr intelligente Mannschaft gesehen“, urteilt Michael Biegler. Wenn es zum Spiel etwas zu sagen gibt, dann das: Der SC Magdeburg hat seine Chancen besser genutzt und mit Dario Quenstedt einen überragenden Torhüter.

Aber klar war das auch ein Freundschaftsmatch. Die Abwehr auf beiden Seiten spielte fast körperlos, die Angst vor Verletzungen war groß. „Wir sind gar nicht ins eins zu eins gegangen“, sagt Weber. Biegler nach der Begegnung erleichtert: „Das Wichtigste war, dass alle gesund geblieben sind.“ Generell war die Atmosphäre geradezu freundschaftlich.

Promotion spielt auch eine Rolle. Beide Vereine kämpfen in Mitteldeutschland um Anhänger und um Interesse. Aschersleben scheint noch eher SCM-Land zu sein, die Magdeburger hatten vor Ort einen eigenen Fanartikel-Stand. Diesbezüglich kann Leipzig aufholen.

Und ein Spektakel war es ja auch. Die Spieler boten den 2300 Zuschauern – die Tribünen waren voll – gute Unterhaltung und einige Kabinettstückchen. Gilt auch für die Torhüter mit spektakulären Paraden auf beiden Seiten. Alles strahlte viel Lockerheit aus. Mit Spektakel geht es heute in Aschersleben weiter, unter anderem stehen ein Frauenspiel Allstar gegen Team Jurack an. Und als Höhepunkt steigt um 19 Uhr das Match Männer Allstars gegen Team Kretzsche (Stefan Kretzschmar). Letzteres wird von Michael Biegler geleitet, es dürfte noch lockerer zugehen als gestern.

SC DHfK: Putera, Vortmann; Weber 3/1, Janke 3, Semper 2, Jurdz 3 , Pieczkowski 2, Hellmann 1, Binder, Santos 2/1, Wiesmach 2, Milosevic 1, Roschek 1, Seidler.

Von Kerstin Förster