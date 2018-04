Leipzig

Der SC DHfK Leipzig steht vor einem Transfercoup. In der kommenden Saison soll Raul Santos vom THW Kiel den Handball-Bundesligisten verstärken. Die Sprungfeder auf Linksaußen würde damit den zu MT Melsungen wechselnden Yves Kunkel ersetzen.

Santos, österreichischer Nationalspieler mit dominikanischen Wurzeln, hat bei den Zebras keine Perspektive mehr. Auf seiner Position spielt Rune Dahmke und in der kommenden Saison auch noch Magnus Landin, Bruder von Torhüter Niklas Landin. Deshalb legt ihm der THW trotz Vertrages bis 2019 wohl keine Steine in den Weg.

Offiziell kommentiert beim SC DHfK die Personalie noch niemand. Es könnte aber jetzt alles ganz schnell gehen. Santos ist am Donnerstagabend mit dem THW Kiel in der Arena (Anwurf 19 Uhr, nur noch wenige Restkarten) zu Gast. Die Blicke der mehr als 5000 Fans dürfte er in der Partie nun auf sich ziehen. Trotz Adduktorenproblemen wird mit seinem Einsatz gerechnet.

Trotz des schmerzlichen Abgangs von Kunkel könnte Santos zusammen mit Lukas Binder die linke Außenposition noch einmal auf ein neues Niveau heben. Der 25-Jährige bringt jede Menge internationale Erfahrung aus 70 Länderspielen und Einsätzen in der Champions League mit.

Von Matthias Roth