Leipzig

Die Saison ist fast beendet für das Team des SC DHfK. Nach dem letzten Heimspiel und dem emotionalen Abschied der vier Spieler Benjamin Meschke, Peter Strosack, Tobias Rivesjö und Yves Kunkel stehen noch zwei Begegnungen auf dem Programm: die Auswärtsspiele gegen Hannover und die Rhein-Neckar Löwen.

Doch für Maximilian Janke ist die Saison bereits beendet. Der 25-Jährige hat sich in der Begegnung gegen Wetzlar eine Innenbandverletzung am Knie zugezogen. Laut Mannschaftsarzt Pierre Hepp handelt es sich um einen Einriss mit Einblutung am Innenband. „Außerdem hat das Knie eine schwere Knochenprellung abbekommen“, so Hepp.

Für einen anderen Leipziger Spieler geht es hingegen nach der Saison noch weiter. Bundestrainer Christian Prokop hat Niclas Pieczkowski für die Nationalmannschaft nominiert. Nach einem Spiel am 6. Juni in München gegen Norwegen geht er mit der Mannschaft auf einen elftägigen Japantrip.

Von luc