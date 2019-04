Leipzig

Die Pfeife hatte er am Montagabend nicht dabei. Aber Humor, Lebensweisheiten und jede Menge Anekdoten. Bernd Heynemann hat von der DDR-Oberliga über die Bundesliga bis zur Fußball-Weltmeisterschaft alles gepfiffen. Im Gespräch mit LVZ-Chefreporter Guido Schäfer rockte die Schiedsrichterlegende aus Magdeburg das Wirtshaus am Monarchenhügel in Leipzig-Meusdorf. Beide kickten sich die Bälle nur so zu und sorgten für volles Haus und gute Stimmung. Da die Gaststätte für den Ansturm der über 120 Zuschauer nicht ausreichte, verlegten die Wirte Eike Rabich und Rene Steinke den Meusdorfer Fußballtalk in den angeschlossenen großen Saal.

Sein Highlight war die WM 1998

Heynemann, der 1954 in Magdeburg geboren wurde, leitete fast 100 Spiele in der DDR-Oberliga und über 150 Bundesligaspiele. Er pfiff auch auf internationaler Ebene, unter anderem 42 Europapokalspielen, war im Einsatz bei der Europameisterschaft 1996 in England und bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich.

Befragt nach seinem Highlight als Schiedsrichter, muss er nicht lange überlegen: Die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich als er zwei Spiele pfiff, Kolumbien gegen Tunesien und Italien gegen Norwegen. Im selben Jahr wurde er als deutscher Schiedsrichter des Jahres geehrt.

Die Anekdoten sprießen

Moderator und Gast standen sich in Humor und Schlagfertigkeit nichts nach, ließen eine Anekdote nach der anderen aus dem Fußballrasen sprießen und sorgten so für einen kurzweiligen, informativen und unterhaltsamen Abend. „Er ist 65, sieht aber aus wie 53“, äußerte Schäfer über Heynemann. Der konterte sofort: „Weil ich die Beautytipps von dir übernommen habe.“ Als Schäfer ein Video einspielt mit Foulspiels aus seiner Zeit als aktiver Mainz-05-Kicker, meinte der Schiri nur trocken: „Da wäre die rote Karte bei mir von ganz allein rausgekommen.“

Heynemann blickt auf seine Schiri-Zeit in der DDR zurück. 20 DDR-Mark gab es für ein Oberliga-Spiel, 18 für das Pfeifen in der zweiten Liga. Erst zwei Jahre vor dem Ende der DDR wurde aufgestockt auf 50 Mark. Die roten und gelben Karten habe er selbst gemalt, die Schiri-Kleidung im Dienstleistungskombinat passgerecht machen lassen.

Heynemann pfiff Ballacks Abschiedsspiel in Leipzig

Als er dann in der Bundesliga auf dem Platz stand, war Heynemann froh, dass er in fast jeder Mannschaft drei bis fünf Ostdeutsche kannte. Seine Philosophie: „Du musst kommunikativ sein und die Spieler verstehen.“ Offenbar ist ihm das nach 98 Oberliga- und 151 Bundesligaspielen gut gelungen, so dass er heute immer noch zu Promispielen und Abschiedsspielen eingeladen werde. Heynemann hat auch das Abschiedsspiel von Michael Ballack 2013 in Leipzig gepfiffen.

Dass er 2001 mit 47 wegen der damals vorgeschriebenen Altersgrenze schon aufhören musste als Schiri, hat dem sportlichen Heynemann nicht gefallen. Heute sei man da flexibler, prüfe Gesundheit und Fitness und entscheide dann.

„RB setzt auf Langfristigkeit“

Gefragt zu RB Leipzig, meinte der Magdeburger, dass es sicher schwierig war und ist, sich in Leipzig gegen Lok und Chemie zu positionieren. Aber inzwischen sei RB eine Erfolgsgeschichte. „Der Verein wird angenommen, investiert in die Arena, macht Jugendarbeit und setzt auf Langfristigkeit“, so Heynemann.

„ Videobeweis bringt neue Probleme“

„Der Videobeweis wird mehr Probleme bringen, als er löst“, ist der erfahrene Schiedsrichter überzeugt. Es entwickele sich ein „Überprüfungswahn“. „Dann brauchen wir keinen Schiedsrichter mehr. Und der Fußball wird nicht mehr die Emotionen haben“, warnt er. Zustimmender Beifall aus dem Publikum. Fußball spielt Heynemann noch immer, Freitagfrüh, wie er sagt. Aber inzwischen gehört sein Herz auch kleineren Bällen – dem Golfen (Handicap 32).

Er hält auch nicht viel davon, sich vor jedem Spiel fünf bis sechs Videos anzusehen, um die Mannschaft, Taktik und die Spieler zu analysieren. „Man soll Fußball spielen und nicht eine Wissenschaft daraus machen.“

Viele Fußball-Experten unter den Gästen

Unter den Gästen waren Frank Müller, ehemaliger Aufsichtsrat von Lok Leipzig, Uwe Thomas, Ex-Manager des FC Sachsen, Achim Steffens, Ex-Trainer des VfB Leipzig und von Sachsen Leipzig sowie Tomislav Piplica, Ex-Torhüter von Energie Cottbus, der vor wenige Tagen seine 50. Geburtstag feierte.

Bettina Schröter, die mit ihrem Mann Arndt kam, freute sich über einen gelungenen Abend: „Die beiden haben sich wunderbar ergänzt. Guido Schäfer moderiert einfach unterhaltsam und professionell.“ Und Harald Lorbeer, der mit seiner Frau Steffi beim Fußballtalk war, meinte: „ Bernd Heynemann ist eine echte Legende. Ich kenne ich schon aus der Zeit, als er bei Chemie und Lok gepfiffen hat. Es war wirklich unterhaltsam, auch mal was zu hören, wie es hinter den Kulissen war und was er vom Videobeweis hält.“

Guido Schäfer und Wirt Eike Rabich spielen gemeinsam Fußball und haben dabei auch die Idee für den Meusdorfer Fußballtalk geboren. „Wenn das so gut läuft, setzen wir das gern fort“, sagt Rabich. Die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Von Anita Kecke