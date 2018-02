Schülerhallensportfest in der Arena Leipzig mit Bambini und Olympiastarter

Leipzig. Die Atmosphäre in der Arena Leipzig beflügelt beim 16. Mitgas-Schülerhallensportfest am Sonnabend mit mehr als 900 Teilnehmern aus 88 Vereinen. Der erste Startschuss fällt um neun Uhr, die Stabhochspringer sind noch am Abend in Aktion. Anspornende Eröffnungsworte spricht Sportbürgermeister Heiko Rosenthal.

Gastgeber MoGoNo und sein Talente-Meeting setzt Maßstäbe, das Organisations-Team unter Regie von Tasso Hanke samt Kampfrichter-Riege arbeiten am Limit. Das Talente-Meeting zieht Kindergartenkinder (Bambini-Staffeln) wie Olympiastarter gleichermaßen an.

Lob aus berufenem Mund

"Weltklasse. Die Veranstaltung in Leipzig ist einmalig. Von früh bis spät sind alle Altersklassen im Einsatz. Das ist ein Ansporn für den Nachwuchs", sagt Sprint-Ass Alexander Kosenko vom TV Wattenscheid. Der Arena-Stammgast war Dienstältester auf der Bahn. In Kürze feiert er seinen 41. Geburtstag und hat noch nicht genug.

"Ich will voll durchziehen für die Heim-EM im Sommer in Berlin", kündigt Kosenko an. Momentan hindert ihn eine leichte Verletzung, das Maximum an Leistung zu bringen. In der Arena sprintete er über 60 Meter in 6,93 Sekunden auf Platz zwei hinter Thomas Barthel aus Magdeburg (6,8 Sekunden). Die Norm für Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Dortmund hat er erfüllt. Über einen Start wird kurzfristig entschieden.

Weitere Athleten nutzen das Meeting zum Testlauf. "Das passt perfekt rein in die Vorbereitung", weiß Idriss Gonschinska, der Leitende DLV-Direktor Sport. In Dortmund wird es neben Titeln um die Tickets für die Hallen-Weltmeisterschaft gehen. Zahlreiche U20-Sportler proben in Leipzig für ihre nationalen Meisterschaften (24./25. Februar in Halle).

Besonderer Familientag

Der Weg nach oben ist ein schwerer. Für den Anfang hat Hannes Stopp schon einiges erreicht. Der Achtjährige vom TTL Ehrenfriedersdorf sammelt am ersten Ferientag gleich vier Medaillen, zweimal Gold, zweimal Silber. Die ganze Familie ist mit von der Partie, Papa Jens und Mama Sandra. Schwester Marie (elf) steht ebenso auf dem Treppchen.

"Wir sind zum vierten Mal hier. Das ist eine tolle Atmosphäre", lobt Jens Stopp. Die Anfeuerungsrufe hallen den ganzen Tag. Für Veranstalter MoGoNo freuen sich 400-Meter-Läufer Constantin König (49,53) und die U20-Starter Fabian Netscher (49,91) sowie Anna-Marie Hofmann über persönliche Bestleistungen.

Kurzes Leichtathletik-Fenster

Generell steht der Leichtathletik in der Arena nur ein begrenztes Zeitfenster im Februar zur Verfügung. Diesmal sind es sehr überschaubare Tage. Schon am kommenden Freitag wird die Halle zurückgebaut, weil die Bundesliga-Handballer des SC DHfK am 17. Februar im Ostderby gegen Magdeburg am Ball sind.



