Borna

Ein schwerer Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener erschüttert den deutschen Sport – konkret die Sportart Kanuslalom am Bundesstützpunkt in Markkleeberg. Am Mittwochvormittag begann am Amtsgericht Borna der Prozess gegen einen ehemaligen Nachwuchs-Bundestrainer des Deutschen Kanu-Verbandes ( DKV). Dem seit 2017 vom Verband gekündigten Thomas K. wird sexueller Missbrauch von Sportlerinnen vorgeworfen.

Der Angeklagte äußerte sich zu Beginn der Verhandlung zu den Vorfällen und wies jegliche Schuld von sich. „Das ist ein absolutes ,No-Go‘ als Trainer. Beim Lesen der Anklage wurde mir schlecht. Es gab nie mehr Kontakt als eine Umarmung“, erklärte der 46-Jährige.

Der Angeklagte soll im Juli 2014 eine Kanutin des Bundesstützpunkts in einem Trainingslager in Polen zunächst geküsst und ihre Hand dann in seinen entblößten Genitalbereich geführt haben. Im April 2015 soll er sich der damals 15-Jährigen in Brasilien im Vorfeld der Junioren-Weltmeisterschaften aufgedrängt haben. Ihm wird weiter vorgeworfen, der Athletin das T-Shirt, den BH und die Hose ausgezogen zu haben. Dann soll er sie auf einen Tisch gelegt und versucht haben, sie mit dem Finger vaginal zu penetrieren.

Rund zwei Stunden zog sich die Befragung der wichtigsten Zeugin, die sich den detaillierten Fragen des Gerichts stellen musste. Zunächst noch gefasst, berichtete sie über die Vorfälle mit ihrem damaligen Trainer, der auch andere Sportlerinnen belästigt haben soll. Insgesamt hat das Gericht am Mittwoch zum Prozessauftakt acht Zeugen geladen – unter anderem enge Vertrauenspersonen der betroffenen Sportlerinnen.

Die Vorfälle waren erstmals im Juni 2017 bekannt geworden, als sich die betroffenen Kanutinnen in einem anonymen Brief an den DKV gewendet hatten. Kurz darauf hatte der Verband den aus dem thüringischen Gera stammenden Juniorentrainer entlassen.

Als Konsequenz möchte der Verband nun genauer aufpassen und verdächtige Trainer genauer unter die Lupe nehmen. „Wir müssen alle Trainer und Betreuer noch besser sensibilisieren, möglichst frühzeitig Signale, die auf einen Missbrauch hindeuten, ernstzunehmen und sofort zu reagieren. Wenn ich höre, dass da schmutzige WhatsApps von Trainern an Sportler geschickt werden, das kann nicht wahr sein“, erklärte DKV-Präsident Thomas Konietzko der „Sport Bild“ (Mittwochausgabe).

Weltmeister Franz Anton aus Leipzig rief als Aktivensprecher in diesem Zusammenhang zu mehr Offenheit auf: „Allen Athleten kann ich nur sagen: Sobald es irgendwelche Anhaltspunkte gibt oder sie sich selber bei Vorkommnissen schlecht fühlen, dann sollen sie an mich oder andere Trainer herantreten. Die sind meiner Meinung nach alle sehr kompetent und einfühlsam. Da wird nichts unter den Tisch gekehrt! Wenn es ausgesprochen wird, liegt es als Fakt auf dem Tisch, und dann wird man sich als Verband der ganzen Sache stellen müssen.“

Von Tilman Kortenhaus