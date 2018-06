Leipzig

Nationalspieler, Erfahrungen in der Champions League, Einsätze in der ersten polnischen und deutschen Liga: Maciej Gebala (24) kommt von Wisla Plock zum SC DHfK Leipzig. Im Interview spricht er über die Gründe für seinen Wechsel, die Rolle von Trainer Michael Biegler und seine brasilianische Freundin.

Herr Gebala, Sie haben ein dickes Pflaster am linken Fuß. Wie stark behindert Sie noch der Bänderriss im Sprunggelenk?

Es wird immer besser. Ich war gerade bei Mannschaftsarzt René Touissant. Vielleicht kann ich nächste Woche schon mit dem Lauftraining anfangen. Das ist eine richtig gute Nachricht. Die Wunde ist noch nicht ganz verheilt, die Bänder sind aber in Ordnung. Der Saisonstart ist nicht gefährdet.

Nächste Woche sehen Sie beim Trainingsauftakt die neuen Kollegen. Wie lange stehen Sie mit dem SC DHfK schon in Kontakt?

Anfang des Jahres hat mich Michael Biegler angerufen und mir den Plan des SC DHfK vorgestellt. Das hat mir gefallen. Ich brauchte ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ein paar Tage später habe ich dann zugesagt. Mein Verein Wisla Plock musste aber zustimmen, weil ich noch ein Jahr Vertrag hatte. Das Problem habe ich dann allein mit unserem Präsidenten besprochen. Er hat mir keine Steine in den Weg gelegt. Die Bundesliga ist das Beste für mich und auch für die polnische Nationalmannschaft.

Gab es weitere Angebote aus Deutschland?

Ja, die gab es.

Wollte Sie der SC Magdeburg zurück?

(lacht). Ich weiß nicht. Viele haben sich dort gefreut, dass ich zurück nach Deutschland komme. Viele haben aber auch gesagt, schade, dass es nicht der SCM ist.

Welchen Anteil hatte Michael Biegler an Ihrer Entscheidung?

Er hat mir schon in der polnischen Nationalmannschaft das Vertrauen geschenkt und mir gesagt, wie ich mich entwickeln kann. Das war ganz wichtig. Der Trainer hat mir gezeigt, dass er mich im Team haben will. Ich mag, wie er das alles macht.

Was wussten Sie vom SC DHfK?

Leipzig ist eine geile Mannschaft. Sie ist gerade drei Jahre in der Bundesliga und schon unter den Top Acht. Das ist richtig, richtig gut. Meistens ist es doch so: Eine Mannschaft steigt auf und nächstes Jahr wieder ab. Das ist hier nicht so. Dazu kommen die vielen Fans. Die Leute interessieren sich hier für Handball.

In Polen haben Sie mit Wisla Plock aber Champions League gespielt, machen Sie jetzt keinen Rückschritt?

Das finde ich überhaupt nicht. Mit Plock hatten wir 14 Spiele in der Champions League, drei harte Gegner in der Meisterschaft und dann vielleicht noch das Halbfinale und Finale im Pokal. Wenn es hoch kommt sind das 22 schwere Spiele. In der Bundesliga sind es allein 34 Begegnungen wo man wirklich kämpfen muss. Alle Spiele sind interessant, wir müssen immer konzentriert sein.

Sie haben in der Jugend beim SC Magdeburg und jetzt auch in Plock immer mit Ihrem Bruder Tomasz zusammen gespielt. Wie schwer fällt die Trennung?

Michael Biegler hat mich gefragt: Bist Du bereit, ohne Deinen Bruder zu spielen? Ich bin der Ältere und musste immer auf ihn aufpassen. Damals in Magdeburg war er erst 17 und ich 19. Wir durften nur ein gemeinsames Bankkonto haben, weil er noch zu jung war. In Plock haben wir schon nicht mehr zusammen gelebt. Okay, er hat eine Etage über mir gewohnt. Aber er hat seine Freundin und ich habe meine. Jeder lebt sein eigenes Leben. Wir haben uns seit Jahren jeden Tag mehrere Stunden gesehen. Das macht auch müde. Mein Bruder hat gesagt: Gut, dass Du gehst. Ich werde ihn aber auf jeden Fall vermissen und telefoniere jeden Tag mit ihm. Er hat noch ein Jahr Vertrag in Plock, wer weiß, was danach passiert.

Kennen Sie aus der neuen Mannschaft schon ein paar Spieler?

Klar, ich kenne Roje aus Magdeburg und der Nationalmannschaft. Mit Max Janke war ich bei den SCM-Youngsters. Den Rest lerne ich im Trainingslager kennen. Dort haben wir an sechs Tagen 24 Stunden Zeit.

Seit wann sind Sie in Leipzig?

Seit zehn Tagen. Ich wollte früher ankommen, damit mich die Ärzte und Physios auch gleich sehen. Eine Wohnung habe ich schon, meine Sachen sind auch schon da. Jetzt brauche ich noch eine deutsche Handynummer. Sonst ist alles geklärt.

Leben Sie allein in Leipzig?

Meine Freundin (Juliana Malta Varela, Anm., d. Red.) ist auch schon hier. Sie fängt sofort mit einem deutschen Sprachkurs an. Sie stammt aus Brasilien und ist auch Handballerin. Die Sprache ist ganz wichtig, das ist schon eine Frage des Respekts, hilft ihr aber auch schnell, Freunde zu finden. Zuletzt hat sie in der ersten französischen Liga gespielt. Vielleicht findet sie hier auch einen Verein, um Spaß zu haben und beim Aufstieg zu helfen. Hauptsache ist aber, dass wir erstmal zusammen wohnen.

Was ist in der neuen Saison mit dem SC DHfK möglich?

Es ist alles möglich. Die Top Sechs der Liga zu bewegen wird sicher schwer. Ich würde mich über Platz sieben freuen und will dann ganz langsam nach oben klettern.

Von Matthias Roth