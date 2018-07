Torgau

Montag, 2. Juli 2018, 15.59 Uhr. Nur noch wenige Sekunden, dann wird das Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Russland mit der Ansetzung Erster Gruppe E gegen Zweiter Gruppe F angepfiffen. Wenn es die deutsche Fußballnationalmannschaft noch in ihrem letzten Gruppenspiel geschafft hätte, ein Tor zu schießen anstatt zwei zu bekommen, wäre dieses ihr wahrscheinlich nächstes Spiel gewesen. Aus diesem „wenn“ ist aber die Begegnung Brasilien gegen Mexiko geworden.

Es ist nur Fußball

In der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge „Am Stadtpark“ des Deutschen Roten Kreuzes in Torgau hängen auch nach dem WM-Aus vor knapp einer Woche noch die Deutschlandfahnen und -poster. Gejubelt und das Turnier geschaut wird auch noch. „Mir gefällt der Fußball von Deutschland und Brasilien“, erzählt Omar Ahmad.

Jetzt, wo eine der beiden Mannschaften vorzeitig nach Hause gefahren ist, braucht er sich zumindest nicht mehr zu entscheiden. Sein Deutschlandtrikot trägt er dennoch weiter. Auch wenn die Mexikaner furios loslegen, ist man sich an diesem Montagnachmittag einig: Brasilien wird heute gewinnen – und am Ende Weltmeister werden.

Ahmad ist seit drei Jahren in Deutschland. Der 35-Jährige ist in Eritrea geboren. Die Weltmeisterschaft 2014 konnte er noch in seiner Heimat verfolgen. Dann ist er wie viele vor Folter und Knechtschaft des autoritären Regimes in dem afrikanischen Land geflohen. Er ist aufgeregt wenn er erzählt. Nicht unbedingt wegen des Fußballs. Omar Ahmad bekommt morgen seine eigene Wohnung. Hier in Torgau. Seine Freude darüber ist riesengroß.

Omar Ahmad (rechts) und LVZ-Volontär Mathias Schönknecht schauen in der Gemeinschaftsunterkunft "Am Stadtpark" in Torgau das WM-Spiel Brasilien gegen Mexiko. Quelle: privat

Auch im Krieg wird geschaut

Das Spiel läuft auf einem älteren Röhrenfernsehen im Gemeinschaftsraum der Unterkunft – in der „Deutschland-Ecke“. Das Bild ist nicht das beste. Wer sehen möchte, welche Spielminute gerade genau ist, muss schon etwas näher an das Gerät herangehen oder seine Augen stark zusammenkneifen. Zwölf Bewohner haben sich auf der Couch oder am Tisch dahinter versammelt. „Wenn Deutschland gespielt hätte, wäre hier mehr losgewesen“, sagt Einrichtungsleiterin Stefanie Kasubke.

25 Menschen aus Guinea, Eritrea, Afghanistan, Bangladesch, Marokko, Libyen, Tunesien, Syrien, Palästina und dem Irak leben gemeinsam in der Unterkunft, erzählt sie. Wenn die Stimme von Béla Réthy durch den Raum schallt, werden die Kommentare teilweise wiederholt – oder es wird vehement widersprochen. Bei einigen gelungenen Aktionen ist auch mal ein „wunderbar“ oder „schön“ zu hören. Bei misslungenen auch ein „ach du Scheiße“.

Trotz des Krieges wird in Syrien Fußball geschaut. „Na klar!“, sagt Mohamed Khalaf. Für ihn ist die Weltmeisterschaft eine der Überraschungen. Zum einen seien bereits viele Favoriten früh ausgeschieden, zum anderen hätte sich beinah Syrien sensationell für die Endrunde qualifiziert. Im Relegationsspiel verloren die Asiaten nach früher Führung aber doch noch in der Verlängerung gegen Australien. Ihr letzter Freistoß landete am Pfosten. „Fußball ist Fußball“, sagt Khalaf besonnen, das wird überall gerne geschaut.

Doch es gibt einige kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Syrien: Während hier vor allem Bier zu den Spielen getrunken wird, sitze man in Syrien in Cafés – mit Wasserpfeife anstelle von Alkohol. Khalaf ist seit beinah zwei Jahrzehnten in Deutschland und kein Flüchtling. 2010 besuchte er zur WM noch die syrische Hauptstadt Damaskus. Heute kaum möglich. Im vergangenen Jahr hat Mohamed Khalaf beim DRK „Am Stadtpark“ gearbeitet. Zu Fußballübertragungen kommt er noch in der Unterkunft, um sie gemeinsam mit den Bewohnern zu schauen.

Wo war Mario Götze?

Dazu zählen auch Wahid und Reza. Die beiden Jugendlichen besuchen die Berufsschule in Torgau und haben dort für die Schülermannschaft im Schülerpokal in Leipzig gespielt. „Wir sind Zwölfter von 37 Mannschaften geworden“, erzählt Wahid. „Hätten wir einen Torwart gehabt, hätten wir sogar gewinnen können“, ergänzt Reza. Beide haben in Afghanistan fast jeden Tag Fußball gespielt. Das vermissen sie. Jeden Tag ist hier für sie einfach nicht möglich.

Nach dem 1:0 für Brasilien blickt Omar Ahmad auf die deutschen Siege 1990 und 2014 zurück. Dann zählt er einige Spieler auf: „Matthäus, Oliver Kahn, Jens Lehmann, der Beste.“ Nach einer kurzen Pause: „Mario Götze, warum wurde der nicht mitgenommen?“ Keiner hat eine Antwort. Am Ende gewinnt Brasilien 2:0. „Jetzt werden sie auch Weltmeister.“ Da sind sich alle einig.

Von Mathias Schönknecht