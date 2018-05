Leipzig

Die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Am kommenden Sonntag wird das Team vom DHfK Leipzig sein letztes Heimspiel in dieser Spielzeit bestreiten. Das könnte noch mal ein emotionaler Höhepunkt werden. Vier Spieler werden dort verabschiedet: Benjamin Meschke, Peter Storsack, Yves Kunkel und Tobias Rivesjö.

Nach dem Spiel gibt es am Pfingstsonntag das große Fanfest mit Livemusik, Freigetränken und einer Trikot-Verlosung.

Zudem gibt es am 25. Mai noch ein Sommerfest unter freiem Himmel in der Schladitzer Bucht mit einer Autogrammstunde der Profis. Am 3. Juni steigt dann das letzte Auswärtsspiel des DHfK Leipzig in dieser Saison.

Von luc