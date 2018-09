Leipzig

Tausende Läufer verwandelten die City am Sonntag zum 19. Leipziger Stadtlauf in einen Sportparcours. Vom Bambini-Lauf bis zum 10-km-Run hatten Kinder und Erwachsene die Gelegenheit an den Start zu gehen.

Das Sportevent firmierte in diesem Jahr unter dem neuen Namen „SportScheck RUN“. Am Prinzip einer Veranstaltung für alle Altersklassen hat sich aber nichts geändert. Das Echo war groß: Auf der Starterliste im Internet sind knapp 2300 Teilnehmer verzeichnet. Während der Veranstaltung waren zahlreiche Straßen zeitweise gesperrt.

Das Wetter zeigte sich freundlich: Trocken und nicht zu heiß – das waren gute Bedingungen für die Sportler. Die Kleinen legten sich beim Bamini Run über 400 Meter mächtig ins Zeug. Kids bis 12 Jahre gingen auf die 1,5-Kilometer-Strecke. Die Erwachsenen starteten über Distanzen von fünf und zehn Kilometern.

Platzierungen:

10-km-Run

MÄNNER

1 – Karl Junghannß – LAC Erfurt TopTeam – 00:30:42

2 – Nic Ihlow – Lensspirit – 00:31:33

3 – Torsten Matthes – MR matthes running – 00:33:25

FRAUEN

1 – Franziska Jung – BSG Chemie Leipzig LG – 00:38:56

2 – Gillian Allen (ENG) – 00:39:06

3 – Dorothea Stephan – 00:40:46

5-km-Run

MÄNNER

1 – Clemens Silabetzschky – TV Zell am Neckar – 00:16:07

2 – Anton Clauß – TV Dresden – 00:16:29

3 – Rico Bogen – Lensspirit – 00:16:30

FRAUEN

1 – Anna Kristin Fischer – SC DHfK Leipzig BMW Team – 0:18:20

2 – Kathrin Bogen – Lensspirit – 00:18:40

3 – Sabrina Weber – LG Rudelsburg Bad Kösen – 00:18:44

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Zur Galerie Impressionen der Erwachsenen beim Lauf am Sonntag in Leipzig.

Zur Galerie Impressionen vom Kidsrun am Sonntag in Leipzig.

Zur Galerie Impressionen vom Bambini-Lauf am Sonntag in Leipzig.

Zur Galerie Impressionen vom 11-Uhr-Lauf am Sonntag in Leipzig.

Zur Galerie Impressionen vom 12-Uhr-Lauf am Sonntag in Leipzig.

Von lyn