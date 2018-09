Leipzig

Unter neuem Namen findet am Sonntag der 19. SportScheck-Stadtlauf in Leipzig statt. Nach Angaben des Veranstalters gibt es beim SportScheck RUN auch neue Highlights. So können Fans in der Cheering Zone ihren Läufern zujubeln und auf der Strava Meile warten Überraschungspreise auf die Sportler. Daneben bekommen die Teilnehmer ein T-Shirt zum RUN sowie eine Medaille am Ende des Laufes. Es werden außerdem Massagen für die strapazierten Muskeln angeboten.

Laufstrecken für Groß und Klein

Die Sportveranstaltung quer durch die Leipziger Innenstadt ist in fünf und zehn Kilometer lange Strecken aufgeteilt. Für Kinder werden ein 400-Meter- und 1,5-Kilometer-Lauf veranstaltet. Der Bambinilauf beginnt um 10 Uhr, eine halbe Stunde später folgt der Kinderlauf. Um 11 Uhr beginnt der 5-Kilometer- und um 12 Uhr der 10-Kilometer-Lauf, bei dem die Sportler die fünf Kilometer lange Strecke zweimal absolvieren. Start und Ziel ist wie schon bei den vergangenen Läufen der Markt.

Einzelne Läufer können sich noch bis Samstag anmelden, die Anmeldungsfrist für Gruppen ist bereits abgelaufen. Zum Stadtlauf 2017 waren etwa 3000 Sportler gekommen.

Straßen in Innenstadt gesperrt

Auf diesen Strecken geht es für die Läufer durch die Innenstadt. Quelle: Veranstalter

Auf der Laufstrecke wird es keine Querungen oder Schleusen geben. Außerdem fahren die Linien 4, 7, 12 und 15 der Leipziger Verkehrsbetriebe von 11 Uhr bis 14 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Johannisplatz über Georgiring. Die Buslinie 89 fährt von 5.30 Uhr bis 14 Uhr nur zwischen Connewitzer Kreuz und Westplatz.

Verkehrseinschränkungen zum Stadtlauf Aufgrund des Stadtlaufes weist das Ordnungsamt am 9. September auf Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt hin. Folgende Straßen sind von 10 Uhr bis 14 Uhr gesperrt: Markt → Hainstraße → Große Fleischergasse → Oberer Dittrichring → Dittrichring → Goerdelerring → Richard-Wagner-Platz → Brühl → Goethestraße → Augustusplatz → Roßplatz → Wendestelle → Roßplatz → Universitatsstraße → Schillerstraße → Neumarkt → Grimmaische Straße → Petersstraße → Preußergäßchen → Neumarkt → Schillerstraße → Petersstraße → Martin-Luther-Ring → Oberer Martin-Luther-Ring → Hugo-Licht-Straße → Burgplatz → Ratsfreischulstraße → Oberer Dittrichring → südlicher Thomaskirchhof → Thomasgasse → Markt.

