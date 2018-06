Halle

Spielerisch mehr oder weniger klar besser, aber am Ende ein wenig platt: Ein 0:0 beim VfL Halle 96 genügte Inter Leipzig, um Platz zwei in der Fußball-Oberliga Nord zu behaupten. Die leise Hoffnung, dass dies gar zum Aufstieg reichen würde, war schon vorige Woche zerstoben, als sich herauskristallisierte, dass Meister Bischofswerda doch die Regionalliga-Lizenz erhalten wird. Dies stand kurz in Frage, weil der BFV in seinen zwei Arenen kein Flutlicht hat. Doch die Schiebocker werden bei Bedarf nach Bautzen ausweichen können. Dass der Tabellenerste aufsteigt, ist ja sportlich ohnehin die richtige Lösung.

Zurück zum torlosen Remis des FC Inter: Dieser war in ungewohnter Aufstellung (u. a. Kimmo Hovi verletzt, der andere Abgang zum Chemnitzer FC, Santiago Aloi, schon auf Heimurlaub in Argentinien) spielenden Gäste dominierten fußballerisch lange Zeit, doch in einer Phase ab der 68. Minute hatte Halle die klar besseren Chancen. Inter-Torwart Dimitris Kyriatzis parierte einige Male hervorragend, so dass sich die 119 Zuschauer im Stadion am Zoo die Augen rieben. Der Grieche musste da der eigentlich besseren Elf das Unentschieden und den einen Punkt festhalten. „Vor der Pause waren wir oft im gegnerischen Strafraum, treffen aber nicht ins Tor“, konstatierte Inter-Trainer Heiner Backhaus. „Danach war Halle am Drücker. Bei uns habe ich allerdings auch einige meiner Jungs auf für sie ungewohnten Positionen spielen lassen.“

Inter: Kyriatzis – Douberet (62. Muwanga), Levnaic, Kim – Moutsa, Melkonyan, Opolka, Nzabahoza, Misaki – Diallo, Gümüstas (52. Ikonen). Z.: 119.

Von Frank Müller