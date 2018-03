VC Bad Dürrenberg Spergau mit Personalsorgen gegen Bottrop

Leipzig. Akute Gefahr bestehe nach Angaben des Vereins nicht, er müsse aber die nächsten Tage unter ärztlicher Aufsicht in der Klinik verbringen.

Vor dem Heimspiel gegen die RWE Volleys Bottrop beklagt sich Trainer Viktor Borchtch: “Manchmal denke ich, der liebe Gott hat in dieser Sison etwas gegen uns. Erst der Handbruch bei Vuk Karanovic, dann der Ausfall von Basti Hähner und jetzt das. So etwas wie in dieser Spielzeit habe ich noch nie erlebt.“

Für die Partie am Samstag gegen Schlusslicht Bottrop muss Trainer Borchtch durch den Ausfall von Libero Stolfa seine Mannschaft umstellen. Allrounder Rick Wiedersberg wird voraussichtlich diese Rolle übernehmen. „Möglicherweise holen wir uns Hilfe aus der zweiten Mannschaft“, sagt Teamchef Peter Kurzawa im Hinblick auf die knappe Personalsituation. Die Piraten warten seit fünf Spielen auf einen Sieg. Dieser soll am Sonnabend ab 19.30 Uhr in der Jahrhunderthalle erkämpft werden.

Anne Grimm