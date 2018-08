Leipzig

Mit einem atemlosen Hipp-Hipp Hurra feierten die Recken aus dem Münsterland ihren Viertelfinalsieg. Hauchdünn geschlagen, fix und alle dagegen war am Samstagnachmittag der Bundesliga-Achter aus Wurzen. Die Crew wollte als „Überflieger“ die 350 Meter zwischen Sachsenbrücke und Rennbahnsteg bewältigen. Am Ende des ereignisreichen RBL-Renntages in Leipzig unter Flutlicht verteidigten die Lokalmatadoren den vierten Gesamtrang. Die Party in der Moritzbastei setzte Kräfte frei.

„Das wird spannend, Münster ist unser direkter Gegner um den Podestplatz. Aber wir haben noch Potenzial“, hatte vor dem Duell Oskar Winkler (20) frohlockt. Der Orthopädie-Techniker aus Dresden heuerte diese Saison im Wurzener Team an.

„Hier kennt jeder jeden. Es macht einfach Spaß, in so einer Mannschaft zu fahren. Leipzig als Austragungsort ist super“, sagte Winkler und schloss Teamkollegen wie Marcel Sittner vom Akademischen RV Leipzig sowie Fans in die nette Rundum-Botschaft ein. Zum Stelldichein von 27 Vereins-Flaggschiffen (die Frauen aus Wurzen belegen Platz acht) kam Doppel-Olympiasieger Philipp Wende (33) mit Familie – aus seiner Heimatstadt Wurzen. Ob Anhänger der Sportart oder Wasserfest-Gäste, es gab viel Lob für die sächsische Adresse mit Gastgeber SC DHfK. Auch die Wespen in großer Zahl konnten sich am Spektakel nicht satt sehen.

„Die Begeisterung wächst stetig. Hier in Leipzig passt die Ruder-Bundesliga zum Wasserfest optimal. Wir haben schon die Zusage für nächstes Jahr erteilt“, informierte Liga-Manager Boris Orlowski, der das Event verteilt auf fünf Stationen für den Deutschen Ruder-Verband organisiert. Weil es eine absolute Werbung für die Sportart sei, unterstützt der DRV das Großboot-Treffen aus seinem Etat mit 30 000 Euro. Zugegen waren diesmal „Späher“ aus den USA und Australien.

Vor dem finalen Renntag am 8. September in Bad Waldsee, auf der höchstgelegenen Regattastrecke Europas, führt der Hauptstadtsprinter aus Berlin. Zweiter ist Minden, Rang drei belegt Münster.

Gastgeber Leipzig, 2019 bereits zum fünften Mal. „Wir freuen uns darauf und wollen versuchen, die Einladungs-Regatta mit Booten aus den Partnerstädten auszubauen. Darüber hinaus soll die Präsentation der Kanuten als Wettbewerb für weitere Anziehungskraft sorgen“, kündigt DHfK-Vizepräsident Thomas Krümmling an. Aktuell setzte sich das Leipziger Flaggschiff gegen St. Petersburg durch.

Getrübt wurde das Leipziger Fest an der Elsterflutbett-Arena durch einen Diebstahl von RBL-Technik am Abend zuvor. Indes konnte ein Stromausfall am Sonnabend schnell behoben werden. Aus brandgefährlichen Gründen wurde das Feuerwerk durch eine Lasershow ersetzt.

Von Kerstin Förster